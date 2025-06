Na sua 8.ª edição, o UVVA presta tributo a Teixeira de Pascoaes, natural de Amarante, e ao seu legado enquanto poeta, escritor e filósofo português que tanto homenageou a região. Ao longo de três dias, o público será desafiado a conhecer vários produtores de Vinho Verde e a participar numa programação que propõe uma viagem pelos saberes e sabores do vinho e da gastronomia.

O programa inclui showcookings interativos com chefs que apresentam harmonizações enogastronómicas, Conversas Sobre o Vinho com especialistas que partilham o seu conhecimento e esclarecem as dúvidas aos mais curiosos.

Antes da abertura oficial, o UVVA convida o público (maiores de 18 anos) a vivenciar o evento por dentro, com uma experiência imersiva que combina vinho e literatura. No dia 19 de junho, às 18h30, terá lugar uma visita guiada à Quinta AB-Valley Wines, vencedora da edição anterior, com duração de 1h30. Para além da exploração da vinha e da adega, a visita será enriquecida com leituras da obra de Teixeira de Pascoaes, num encontro entre território, sensações e poesia.

As inscrições são limitadas a 15 participantes e estão disponíveis aqui.

O acesso ao evento tem o custo 5 € e inclui a oferta de copo oficial, porta-copos e um voucher de 2,5 € para descontar na compra de vinho, existindo ainda a opção de adquirir bilhete para os três dias do evento, com o custo de 10 €, que confere o direito a um copo de prova e um saldo consumível de 5 €.

O UVVA abre as portas ao público na sexta-feira, dia 20 de junho, às 18h00, e encerra às 2h00, mantendo o horário no segundo dia, sábado. No último dia, domingo, 22 de junho, o evento terá um horário diferente, iniciando uma hora mais cedo, às 17h00, e encerrando às 22h00.