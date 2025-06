“O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem.” Aquela que é uma lengalenga da infância que se diz quase sem pensar, de tão enraizada que está, tem nela uma sabedoria antiga: a de que o tempo é também um estado de espírito e não se mede apenas no relógio ou num calendário. No mundo do vinho, também se mede em espera, em maturação e em escolhas que não querem ceder à pressa. É essa a essência do Casa da Passarella Vindima 2014, um dos mais recentes lançamentos de uma das casas mais históricas do Dão.

Anunciado de forma subtil por Paulo Nunes, numa conversa em outubro de 2024, — “Posso confidenciar que 2014 será ano de Vindima. Iremos colocar no mercado no próximo ano.” — este vinho é o culminar de um percurso que começou há 11 anos. Sem precipitações, há aqui a certeza de que só o tempo garante a complexidade, o carácter e a identidade que fazem deste Vindima uma referência singular, ou um topo de gama, como ele o é.

Criado a partir das sete vinhas centenárias da Casa da Passarella, com castas como Baga, Touriga Nacional, Alvarelhão, Jaen, Tinta Pinheira e Alfrocheiro, este vinho nasce do que Paulo Nunes chama de “puzzle perfeito”. Já a propósito dos Vindima de 2009 e 2011, o enólogo sublinhava, na entrevista concedida, a importância da recuperação de métodos antigos e do que chama de “fé e crença” no processo: “O Vindima 2009 e o Vindima 2011 são de facto especiais e vivem muito de uma fé e de uma crença. E porquê? Acho que o grande trabalho que foi feito na Passarella, além da memória e do grande trabalho desde 1882, foi escolher sete locais para plantar vinha, uns encaixados na floresta, na Serra da Estrela, com um tampão de floresta à volta das vinhas, com diferentes exposições, temos vinhas voltadas a Sul, outras voltadas a Norte. Isso permite-me ter um puzzle que eu acho perfeito: tenho vinhas com mais maturação e vinhas com um lado muito mais fresco.”

Quanto tempo tem o tempo? A resposta está no Casa da Passarella Vindima 2014 créditos: Ricardo Palma Veiga

Essa mesma lógica aplicou-se ao Vindima 2014. “Nós não fazemos o Vindima da soma de uma determinada parcela, fazemos a soma do puzzle das sete vinhas. E só é possível por essa heterogeneidade que temos dentro das vinhas da Passarella. A magia passa muito por aí e o saber passou muito por escolher os locais perfeitos para plantar a vinha”, resumiu o enólogo.

Desde a estreia desta referência em 2009, o Vindima tornou-se a edição mais emblemática da Casa da Passarella. Em 2025, com a terceira colheita a ver finalmente a luz do dia, confirma-se a promessa: este vinho só sai quando estiver pronto.

Para esta edição, a colheita aconteceu a 7 de outubro de 2014 e o engarrafamento a 22 de abril de 2016. Pelo meio, a vinificação tradicional deu-se nos lagares de granito da casa, seguida de um estágio prolongado: dois invernos num tonel de 30 hectolitros, que permitiram a estabilização natural do vinho, e o restante tempo em garrafa. Em maio de 2024, cada garrafa foi rearrolhada à mão, preparando-se para o lançamento em 2025.

Quanto tempo tem o tempo? A resposta está no Casa da Passarella Vindima 2014 créditos: Ricardo Palma Veiga

O resultado é um vinho de vermelho rubi intenso, com fruta vermelha, especiarias e um leve toque balsâmico. Mas é sobretudo um vinho com tempo dentro. Tempo de espera, de decisões ponderadas, de respeito pela terra e pelas práticas antigas. “O Vindima é a soma de fatores irrepetíveis”, afirma Paulo Nunes, que justifica o resultado com os “130 anos de história, castas de vinhas centenárias, um legado multigeracional e 11 anos de estágio. É, de certa forma, a recompensa de saber esperar.”

Num mundo em que tudo se quer rápido, o Casa da Passarella Vindima 2014 é um lembrete de que o tempo, quando bem usado, não é um inimigo. E talvez, afinal, o tempo só tenha o tempo que lhe dermos. O seu PVP é 285€.

Antes do protagonista, dois regressos

Embora o Vindima 2014 fosse o protagonista da apresentação que aconteceu no Penha Longa, em Sintra, a sessão começou com a revelação de duas outras referências que traduzem a mesma filosofia de tempo: Villa Oliveira Encruzado 2022 e Villa Oliveira Uva-Cão 2021.

Quanto tempo tem o tempo? A resposta está no Casa da Passarella Vindima 2014 créditos: Ricardo Palma Veiga

Falamos de duas referências que integram uma marca com mais de 100 anos, precisamente a primeira criada na Casa da Passarella, e afirmam o compromisso com a preservação de castas autóctones e a expressão do Dão mais puro.

O Villa Oliveira Encruzado 2022 é produzido a partir de uma vinha com mais de 40 anos e recorre a uma técnica ancestral de vinificação de brancos: a fermentação com película, como se de um tinto se tratasse. A fermentação inicia-se espontaneamente em cuba de cimento com contacto pelicular, sendo a prensagem feita dois a três dias depois. O vinho passa depois para barricas velhas de 600 litros, onde termina a fermentação e estagia durante um ano. O resultado é um branco de cor cítrica, aromas de frutos brancos e líchias, encorpado, elegante, com acidez vibrante e final longo, com uma das castas mais emblemáticas da região (falando em brancos). Está disponível por um PVP de 51,90€.

Quanto tempo tem o tempo? A resposta está no Casa da Passarella Vindima 2014 créditos: Ricardo Palma Veiga

Já o Villa Oliveira Uva-Cão 2021 dá uma nova expressão a uma casta praticamente desaparecida do mapa vitivínicola português. Mas antes de seguirmos para a apresentação do vinho, há que fazer uma nota em relação à Uva-Cão: a experiência inicial correu tão bem que Paulo Nunes decidiu promovê-la. A casta tinha sido usada numa referência da gama Fugitivo — vinhos pensados como experiências e edições limitadas, daí o nome —, mas, como explica o enólogo, “a verdade é que quero mesmo repetir”. Por essa razão, nasce agora o Villa Oliveira Uva-Cão, uma gama de continuidade, já sob o selo da marca histórica da Casa da Passarella.

A abordagem é semelhante à do Encruzado: fermentação espontânea com contacto pelicular, prensagem, e divisão do mosto: metade para cuba de cimento, metade para barricas de 500 litros. O estágio decorre durante nove meses nos mesmos recipientes. O resultado é um branco de cor cítrica, com aromas a frutos brancos, uma frescura intensa e uma prova delicada, mas longa e estruturada. “Agrada-me muito a capacidade de guarda que ela tem”, sublinha Paulo Nunes, que acrescenta: “Acho que as castas do futuro são a Uva-Cão nos brancos e a Baga nos tintos, pela sua acidez.” Esta edição limitada está disponível por um PVP de 60€.