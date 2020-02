Mais de 4 mil vinhos vão estar à prova este fevereiro numa festa portuense

Nesta prova dará a conhecer interpretações australianas de castas bem conhecidas dos portugueses, como a Touriga Nacional, o Tinto Cão, o Sousão, a Tinta Barroca ou o Arinto.

créditos: Essência do Vinho

Dando seguimento à parceria estabelecida entre o International Wine Challenge (IWC) e a “Revista de Vinhos”, um dos fundadores da competição estará também no Porto. Charles Metcalfe promove, durante o Essência do Vinho – Porto, a prova “Grandes Vinhos do IWC”, que destacará rótulos medalhados naquela competição. Durante o evento, os expositores presentes poderão ainda beneficiar de condições de participação especiais para inscrição de vinhos a concurso.

A 17.ª edição do Essência do Vinho – Porto contempla ainda provas da Quinta da Boavista (Douro, o “Produtor do Ano 2019” pela Revista de Vinhos); verticais de várias colheitas de vinhos da Casa Ferreirinha Callabriga (Douro), Casa da Passarella (Dão), Covela (Vinhos Verdes), Herdade das Servas (Alentejo), Quinta do Monte Xisto (Douro) e Quinta Vale D. Maria (Douro); lançamento da nova gama de vinhos Alvarinhos de parcela da Aveleda (Vinhos Verdes) e dos vinhos de talha do projeto XXVI Talhas (Alentejo); provas de vinhos estrangeiros de Barolo (Piemonte, Itália), Champagne (França) e Rieslings (Alemanha e Alsácia).

O evento decorre dias 20 (15h00 às 20:00), 21 (15h00 às 21h00), 22 (15h00 às 21h00) e 23 (15h00 às 19h00) de fevereiro.

A entrada geral diária, que inclui oferta de copo de provas Riedel, tem um valor de 25 euros (se adquirida no local e no decorrer do evento) ou 20 euros (quando previamente adquirida online).

A aquisição de ingressos e a inscrição nas provas comentadas, limitadas ao número de lugares disponível, estão disponíveis aqui.

Essência do Vinho - Porto é uma organização do grupo EV-Essência do Vinho, em parceria com a Associação Comercial do Porto.