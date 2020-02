14 de fevereiro, 18h30, Momento a Dois

Na Fernão Pó Adega (Fernando Pó) a sugestão recai na visita guiada à adega, prova de dois vinhos e degustação de tábua de iguarias e doces.

Valor por casal: 12,00 euros.



14 de fevereiro, 20h00, Sons de São Valentim

No Filipe Palhoça Vinhos (Poceirão) ao Welcome drink, segue-se um concerto com o trio São Silva, provas de vinhos, seleção de produtos regionais, Sopa Caramela e sobremesa.

Valor por pessoa: 22,00 euros.

15 de fevereiro, 11h00, José Maria da Fonseca

O produtor José Maria da Fonseca (Vila Nogueira de Azeitão), propõe uma visita guiada à Casa Museu José Maria da Fonseca, com prova de dois vinhos premium para casais de namorados.

Gratuito.



Nos restaurantes aderentes:

14 de fevereiro, "Jantar de São Valentim"

No restaurante Retiro Azul (Palmela), a ementa inclui, entre outras sugestões, rosa de salmão gravlax sobre creme fresco e molho de mel e mostarda; sonho de queijo de Azeitão com molho de tomate e basílico; aveludado de mariscos da costa com aromas de outros lugares; tarte de ginja com shot e gelado de frutos vermelhos.

Valor por pessoa: 30,00 euros.

14 de fevereiro, "Jantar dos Enamorados"

No restaurante Culto Café (Palmela) a ementa sugere, entre outros pratos, portobello gratinado com queijo de cabra e tomilho, trouxa de camarão com legumes, mousse de iogurte com morangos, framboesas.

Preço por casal: 39,90 euros.



14 de fevereiro, "Jantar dos Apaixonados"

No restaurante da Pousada de Palmela (Palmela), o Dia dos Namorados celebra-se à mesa com vieiras com bisque de camarão e crocante doce, lagosta grelhada com molho de aquecer o coração e arroz das 1.001 Noites, carré de borrego com crosta de pistache, maçã assada coberta com paixões de nata.

Preço por casal: 80,00 euros.



14 de fevereiro, "Jantar com Segredo"

No restaurante 3ª Geração (Palmela), a ementa é secreta e “definida em segredo pela chefe de cozinha”, informa o estabelecimento. A música ao vivo vai acompanhar a noite.

Valor por casal: 45,00 euros

Todas as atividades carecem de reserva prévia com a mesma a poder ser feita junto da Rota de Vinhos da Península de Setúbal (Tel.: 212 334 398, E-mail: info@rotavinhospsetubal.com)