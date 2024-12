Durante a noite especial na Adega de Palmela (das 19h00 às 23h00), os participantes poderão desfrutar de um jantar completo com dois pratos, harmonizado com uma seleção de vinhos daquela casa produtora da Península de Setúbal. Não faltará música ao vivo.

Com um custo de 65€ por pessoa, as inscrições estão limitadas a 80 participantes. As reservas podem ser realizadas até o dia 4 de dezembro de 2024 através do e-mail enoturismo@acpalmela.pt, “sendo a inscrição confirmada após o respetivo pagamento”, informa o produtor.