No ano em que comemorou o 10.º aniversário, a marca mantém a sua missão de chegar a mais pessoas que procuram o Pastel de Nata. Belém abre agora as portas da sua segunda loja nesta área, desta vez no número 106 da Rua de Belém, terminando o ano com 12 moradas em Portugal (nove em Lisboa, duas no Porto e uma em Braga) e duas lojas em Paris, França.

No futuro próximo, estão previstas novas aberturas, que darão continuidade ao crescimento a que se tem vindo a assistir, com destaque para Espanha e Macau como novos mercados, adianta a marca em comunicado.

"Estamos muito entusiasmados com a nova abertura de Belém, onde é possível assistir-se da rua ao processo de fabrico através das quatro janelas que mostram toda a produção artesanal do Pastel de Nata", explica Jaime Soares, Diretor-Geral da Manteigaria.