Quando pensamos em Lisboa, uma das primeiras imagens que nos vem à cabeça é a do delicioso e icónico Pastel de Belém. Desde 1837, esta casa histórica tem encantado locais e turistas com a sua receita única e secreta. Hoje, mais de 185 anos depois, os Pastéis de Belém reafirmam o seu compromisso com o futuro ao unir-se à Too Good To Go, a aplicação líder na luta contra o desperdício alimentar.

Desde outubro de 2024, os Pastéis de Belém começaram a disponibilizar diariamente Surprise Bags com excedentes da loja através da aplicação da Too Good To Go. Estas Surprise Bags incluem uma variedade de produtos frescos e deliciosos, desde os famosos pastéis até outras iguarias e doces tradicionais que não tenham sido vendidos durante o dia, por um preço especial de 4,99€ – uma oportunidade perfeita para quem quer saborear a tradição e, ao mesmo tempo, contribuir para a redução do desperdício alimentar e para um planeta mais sustentável.

A iniciativa desta confeitaria histórica encontra agora uma nova forma de expressão através da tecnologia. "É inspirador ver como uma loja tão enraizada na história portuguesa encontra novas formas de se reinventar para enfrentar os desafios atuais e globais, contra o desperdício alimentar", comenta Maria Tolentino, Country Director da Too Good To Go em Portugal.

Até agora, esta parceria já resultou em mais de 150 Surprise Bags salvas em apenas três meses – o que corresponde a mais de 400 kg de CO2e evitados, e ao que é produzido ao se carregar mais de 89 mil telemóveis. Mas isto é só o começo. O impacto desta colaboração promete crescer ainda mais, à medida que mais consumidores vão descobrindo esta oportunidade de saborear um pedaço da história e em simultâneo ajudar a reduzir o desperdício alimentar.

Uma união entre tradição e sustentabilidade

Os Pastéis de Belém têm sido um símbolo da cultura lisboeta há quase dois séculos, com a sua receita secreta cuidadosamente preservada pelos mestres pasteleiros da "Oficina do Segredo". Hoje, esta mesma dedicação à excelência é aplicada ao compromisso com a sustentabilidade.

"Acreditamos que cada passo conta na luta contra o desperdício alimentar. Trabalhar com a Too Good to Go é mais do que uma parceria - é uma extensão do nosso respeito pela tradição, pela comunidade e pelo meio ambiente", afirma o representante dos Pastéis de Belém.

"A colaboração com uma marca tão reconhecida, a nível nacional e internacional, fortalece a nossa missão conjunta de tornar a sustentabilidade uma prática diária. Através da Too Good To Go, esta confeitaria secular vai poder escoar os seus produtos excedentes e salvar o ambiente. Queremos incentivar cada vez mais marcas a aderirem à nossa app e os utilizadores a salvarem cada vez mais Surprise Bags", conclui Maria Tolentino, Country Director da Too Good to Go.