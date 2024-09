A 29 de setembro celebra-se o Dia Internacional da Consciencialização sobre a Perda e o Desperdício Alimentar. Neste contexto, a Too Good to Go, empresa que combate o desperdício alimentar, revela “novos dados que mostram a urgência de encontrar uma solução para este problema”. De 23 a 29 de setembro decorre a “Semana sem Desperdício Alimentar”, com o intuito de mobilizar a sociedade a unir forças e a causar impacto.

Os últimos números sobre o desperdício alimentar, divulgados pelo Eurostat, revelam que um português desperdiça em casa uma média de 184 kg de alimentos por ano. A Too Good to Go destaca que “isto supõe que cada pessoa desperdiça uma média de 2,38 kg de comida durante uma semana, e 10,3 kg por mês”.

“Todos estes resíduos têm um impacto económico significativo. Cada português desperdiça em sua casa 336 euros em comida, por ano. Se tivermos em conta que a despesa anual de uma pessoa em alimentação e bebidas é de 3.091 euros por ano, isto significa que 10,8% deste orçamento está a ser gasto em alimentos que estão a ser desperdiçados, anualmente”, destaca a Too Good to Go.

Outra consequência menos conhecida é o impacto ambiental destes resíduos. “Neste sentido, 2,38 kg de comida desperdiçada por uma pessoa, durante uma semana, o que equivale a 6 kg de CO2e4, o que se pode comparar ao carregamento da bateria de 1422 telemóveis. Cada pessoa também desperdiça desnecessariamente 1.928 litros de água5 - o suficiente para encher 12 banheiras”, adianta em comunicado de imprensa a Too Good to Go.

Maria Tolentino, Country Director da Too Good to Go Portugal, afirma: “Dia 29 de setembro é uma oportunidade para fazermos uma chamada de atenção sobre a magnitude do desperdício alimentar e o trabalho que está a ser feito para o erradicar. Meio quilo de comida desperdiçado por uma pessoa, durante uma semana pode parecer pouco, mas se multiplicarmos pelos dez milhões de habitantes, em Portugal são mais de cinco milhões de quilos desperdiçados por semana. Foi por isso que lançámos a Semana sem Desperdício Alimentar, sete dias para inspirar as pessoas a agirem, exemplificando que o esforço coletivo pode fazer a diferença”.

Uma semana contra o desperdício alimentar

De 23 a 29 de setembro a Too Good to Go põe em marcha a sua “Semana sem Desperdício Alimentar”, convidando toda a gente a juntar-se a este desafio de sete dias sem desperdício de comida. Uma iniciativa que engloba nove dos 19 países onde opera a Too Good to Go.

Deste modo, na página da iniciativa quem quiser juntar-se ao desafio só tem de carregar no botão verde, pois o objetivo da Too Good to Go é reunir o maior número de pessoas, e combater o desperdício alimentar.

“A partir desse momento e durante toda a semana, quem aderir ao desafio terá acesso a um conselho diário que pode pôr em prática na sua casa e que os ajudará a reduzir o desperdício alimentar na sua vida quotidiana e, ao mesmo tempo, sentir-se parte do esforço coletivo de uma comunidade empenhada. Os conselhos podem encontrar-se aqui”, informa a Too Good to Go.

As marcas e estabelecimentos que trabalham com a Too Good to Go vão encontrar à sua disposição todo o tipo de conteúdos para as suas redes sociais e outros canais digitais, assim como materiais de consciencialização para as lojas com o objetivo de sensibilizar os clientes em torno do desafio.

Um compromisso para uma coligação contra o desperdício alimentar

No âmbito desta Semana sem Desperdício Alimentar, a Too Good to Go está ciente de que as empresas podem ser um grande agente de impacto, mas a legislação e tudo relacionado com aspetos regulamentares podem acelerar significativamente as soluções. Através de um manifesto público, a Too Good to Go alerta para que “o combate contra o desperdício alimentar seja uma prioridade na agenda política”.

O manifesto da Too Good to Go urge à ação imediata e defende três medidas: “a definição de objetivos concretos e ambiciosos de redução de resíduos a nível nacional, a contabilização dos resíduos ao longo de toda a cadeia de valor e o estabelecimento de uma hierarquia obrigatória com a prevenção do topo, com a finalidade de alcançar reduções e resultados tangíveis e eficazes”.