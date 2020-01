Que não seja a distância que impeça os apaixonados pelos sabores dos enchidos e fumeiros a perder quatro momentos muitos especiais do calendário de eventos de produtos regionais de Trás-os-Montes. Janeiro e fevereiro são meses, por excelência, de apetência para os sabores fortes, aconchegantes. No Nordeste do país, fazem-se há séculos alguns dos mais interessantes enchidos e fumeiros nacionais.

Para dar prova disso mesmo e da multiplicidade de alheiras, chouriças, salpicões, chouriços e butelo, Montalegre, Chaves e Vinhais estão já a preparar as suas feiras. Eventos que atraem anualmente milhares de participantes.

Desta forma, depois de Boticas ter inaugurado o calendário de feiras, o concelho vizinho de Montalegre, vila no Planalto de Barroso, acolhe aquele que é conhecido pelo “São João das Chouriças”, a Feira do Fumeiro que decorre todos os anos no Pavilhão Multiusos. Em 2020, o evento tem lugar de 23 a 26 de janeiro.

Concelho limítrofe, Chaves, organiza de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, a sua feira Sabores de Chaves. Uma semana mais tarde, de 6 a 9 de fevereiro, Vinhais encerra este ciclo saboroso com a sua Feira do Fumeiro.