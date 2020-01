Um ano após a inauguração o Grand House Algarve, um boutique hotel em Vila Real de Santo António, no Sontavento Algarvio, inicia um ciclo de jantares a quatro mãos. A 7 e 8 de fevereiro, os “Grand Dinners” abrem com a presença do chefe Tiago Bonito (restaurante Largo do Paço, com uma Estrela Michelin, em Amarante), convidado do chefe residente Jan Stechemesser, no Grand Salon.

A proposta da dupla de chefes de cozinha, passa por uma viagem sensorial pelo norte e o sul de Portugal, com seis momentos que percorrem a geografia do país, de Amarante, berço da Casa da Calçada, a Vila Real de Santo António, casa do Grand House Algarve. O casamento de vinhos ficará nas mãos do produtor Colinas do Douro, no Douro Superior.

“Estou ansioso e muito feliz por iniciar este ciclo gastronómico e abrir as portas do Grand Salon a influências de outros pontos do país e até de fora de portas. Os encontros de diferentes percursos e pontos de vista são sempre enriquecedores”, afirma Jan Stechemesser, ao leme do Grand Salon desde a abertura.

“Para mim, é sempre um desafio fantástico conhecer novas regiões, novos produtos, diferentes tradições gastronómicas e trabalhar com chefes com quem ainda não partilhei a cozinha”, partilha Tiago Bonito. “Aprende-se sempre e ganhamos todos”.

Grand House Algarve Restaurante Grand Salon Av. da República nº 171, Vila Real de Santo António Contactos: Tel. 281 530 290; e-mail info@grandhousealgarve.com

Ao longo do primeiro trimestre, haverá mais jantares com outros chefes no Grand House Algarve. Para este primeiro, há 30 lugares, sendo o preço de 165,00 euros por pessoa (bebidas incluídas).