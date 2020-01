Não é à toa que a cozinha peruana se vê apontada como uma das mais influentes do mundo e à altura de conquistar a mesa global. Explica-o a riqueza e diversidade de ambientes do país, assim como as influências populacionais que, sucessivamente, aquele território da América do Sul foi recebendo.

Sem nos alongarmos, olhemos para esta meia dúzia de cozinhas peruanas: do casamento do Peru com a China nasceu a cozinha Chifa; do Peru com o Japão, a cozinha Nikei. Há, ainda, uma feição mediterrânica sob influencia de países como a Espanha e Itália, ou a Crioula, atendendo aos laços do Peru com África. Juntem-se as comidas nativas, onde não falta o prato embaixador, o ceviche (peixe marinado em sucos cítricos).

Para fazer mostra de parte desta diversidade, o restaurante peruano Chasqui, aberto em Lisboa, organiza um jantar-buffet, a 8 de fevereiro. A refeição que arranca pelas 20h00, orça os 19,99 euros por comensal e, tal como nos diz a equipa do restaurante no evento que anuncia a iniciativa no Facebook, “vamos organizar uma noite dedicada inteiramente a tudo o que sai do mar, com diferentes pratos preparados pelos nossos cozinheiros peruanos. Serviremos snacks típicos, chupe de camarón, Causa a la limeña (com atum), ceviche e Arroz chaufa de mariscos”.

Restaurante Chasqui Centro Comercial Roma Avenida de Roma, 48 B, piso -2, loja 11, Lisboa Contacto: Tel. 965 738 019

Não faltarão as bebidas típicas do Peru, tal como Inca Kola ou Chica Morada caseira ou cocktails à base de pisco, uma aguardente associada àquele país sul-americano.

O participação no jantar carece de reserva antecipada.