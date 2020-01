No que respeita aos restaurantes preferidos pelo painel de mais de 200 votantes, a lista inclui, na segunda posição, o Ocean (Porches), seguindo do Belcanto (Lisboa), Prado (Lisboa), Fifty Seconds (Lisboa), Epur (Lisboa), Euskalduna Studio (Lisboa), Alma (Lisboa), Loco (Lisboa) e The Yetman (Vila Nova de Gaia).

créditos: Grupo José Avillez

Já na nova categoria, Prémio Especial, Filipe Carvalho, chefe executivo do Fifty Seconds, arrecadou o “Prémio Especial Makro Chefe Revelação do Ano”. Já o Prémio Especial César Castro, foi atribuído ao restaurante O Frade. No que respeita ao Prémio Especial Estrella Damm, o destaque, uma vez mais, foi para o restaurante Fifty Seconds.

O restaurante Essencial, de André Lança Cordeiro, em Lisboa, arrecadou o galardão Prémio Especial Graham’s Restaurante Novo do Ano.

O Prémio Especial Delta Chefe de Pasteleria do Ano foi entregue a Diogo Lopes, do Ritz Four Seasons Lisboa.

Aqui pode conferir todos os vencedores da noite.