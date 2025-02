Num mercado em constante mudança, os desafios para os empresários são diários e as certezas são escassas. O que diferencia os líderes que prosperam nos dias de hoje não é a ausência de falhas, muito pelo contrário: é a capacidade de agir sobre o erro, de aprender de forma constante e de recomeçar com resiliência.

Steve Jobs, cofundador da Apple, não se tornou um ícone da tecnologia apenas a estudar teorias. Ele começou numa garagem, a experimentar, a falhar e a aprender com cada erro. A persistência e a aprendizagem contínua foram fundamentais para o seu sucesso. Este princípio mantém-se fulcral para qualquer empresário que queira crescer e liderar num mundo competitivo.

A chave está na atitude “LA FERA”: Levanta-te e Acredita, Faz e Erra, Recomeça e Aprende.

Levanta-te e Acredita

Todos os dias, o mercado coloca-te à prova, com obstáculos que desafiam a tua resiliência e visão. A resiliência começa na decisão de avançar, mesmo quando o caminho é incerto. Há momentos em que o medo e a dúvida desafiam qualquer convicção.

Há anos, enfrentei uma dessas decisões. As minhas filhas tinham três anos e quatro meses quando assumi a responsabilidade de Owner Engineer num projeto em Cabo Verde. Partir significava deixar a família e enfrentar um projeto complexo, já em andamento, com decisões críticas por tomar e resistência interna. Todos os dias surgiam obstáculos e, nos momentos mais difíceis, a questão repetia-se: "E se não voltasse?"

Foi a clareza do propósito que me fez seguir em frente. Trabalhei com disciplina, estabeleci metas curtas e estabeleci compromisso que fiz comigo mesma: se cheguei até aqui, sou capaz de ir ainda mais longe. A liderança não é ausência de incerteza – é a capacidade de persistir apesar dela.

Faz e Erra

Não esperes pela perfeição: ela não existe. A inação é o maior inimigo do progresso. Muitas ideias falham não por falta de qualidade, mas por hesitação na execução ou medo do erro.

Num projeto de aceleração de resultados, desenvolvemos um programa estruturado para equipas. Incluía rotinas diárias, momentos de partilha e ações direcionadas para maximizar impacto. No papel, o plano era sólido. No terreno, a implementação falhou. Tentámos aplicá-lo simultaneamente a todas as equipas, sem um grupo piloto para testar ajustes. O resultado foi confusão, falta de clareza nos objetivos e uma adesão abaixo do esperado.

A partir dessa experiência, ficou estabelecido um novo princípio: antes de qualquer grande implementação, testamos primeiro num grupo reduzido. Os erros iniciais tornaram-se a base para decisões mais estratégicas no futuro.

Recomeça e Aprende

O sucesso não é um destino fixo, mas uma jornada de reinvenção constante. Cada falha traz uma lição e cada recomeço define a força de um líder. Aceita as falhas como parte do percurso e utiliza-as para construir uma versão melhor de ti e do teu negócio. Recomeçar não é um sinal de fraqueza, mas sim de resiliência e visão de futuro. Aprende com cada experiência, cresce com cada desafio e mantém-te em movimento. A evolução é contínua para aqueles que nunca param de aprender.

A frase do pastor A.R. Bernard, citada pelo ator Denzel Washington, sintetiza bem esta ideia: “Sonhos sem objetivos são apenas sonhos e, em última análise, alimentam a desilusão. No caminho para alcançar os teus sonhos, é preciso aplicar disciplina, mas, mais importante ainda, consistência. Porque sem compromisso nunca começarás, mas sem consistência nunca irás terminar.”

No mundo empresarial, a diferença entre aqueles que ficam pelo caminho e os que constroem um legado está na forma como lidam com a adversidade.

A verdadeira liderança atrai os melhores, cresce com estratégia e decide com clareza. Lembra-te: sonhar e fazer são as duas faces da mesma moeda, que só tem valor quando ambas estão presentes. Se só sonhas, nada acontece; se só fazes, perdes o propósito.

Se o caminho for difícil, levanta-te e acredita. Se errares, ajusta e segue. Se falhares, recomeça e aprende.

Essa é a essência da liderança. Essa é a atitude LA FERA.

Um artigo de opinião de Patrícia Santos, Chairwoman Zome.