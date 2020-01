Chegado janeiro, o município de Montalegre, em Trás-os-Montes, revela um dos seus tesouros mais preciosos. Este 2020 não é exceção e aquele que é chamado localmente o “São João das chouriças”, retorna à terra fria transmontana, em mais uma Feira do Fumeiro de Montalegre. Esta é a 29ª edição de um certame com origens em 1992 e que, anualmente, leva ao Pavilhão Multiusos da capital de concelho, dezenas de produtores e os acepipes que fazem do território um dos mais apetecíveis da mesa nacional.

De 23 a 26 de janeiro, quem se deslocar à Feira, vai encontrar, entre muitos outros fumeiros de labor local, a farinheira de mel, a sangueira, a chouriça, o chouriço de abóbora e salpicão; as carnes de porco fumadas e curadas, da barriga ao pernil, do entrecosto à entremeada.

Nem só de carnes se faz esta mesa e o certame dará mostra das batatas, couves, castanhas, cogumelos, licores, entre muitos outros produtos locais.

A Feira, "rainha do fumeiro" do Barroso, como também é conhecida, trará um espaço dedicado à mesa, na “Praça dos Petiscos”, com o tradicional cozido de Barroso, o cabrito assado em forno de lenha ou a carne barrosã assada no carvão. Junta-se um espaço de showcooking, com apresentações a cargo de chefes de cozinha, assim como outros protagonistas locais, nomeadamente a Rede de Tabernas do Alto Tâmega.

De quinta a domingo, não faltará um programa recheado com animação musical com diferentes grupos presentes no recinto, com especial atenção a momentos de Funk.

Um Cozido de Barroso no restaurante Casa do Preto, em Pitões das Júnias. créditos: J.M.A.

A propósito do fumeiro local, diz-nos o município de Montalegre tratar-se de “matéria-prima selecionada com um processo lento de maturação, com temperos naturais - sem aditivos - e fazendo a fumagem com lenha dos carvalhos seculares do Barroso; confere aos produtos o cheiro e o paladar que os caracteriza e os torna simplesmente diferentes”.