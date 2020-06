“Pouco a pouco, mas com força, coragem e muita vontade, estamos a voltar a abrir portas. Este momento sem precedentes, provocado por esta pandemia, fez-nos ter de fazer escolhas, repensar e recriar. Numa primeira fase, estamos a abrir apenas o Bairro do Avillez, mas com algumas surpresas, como a Pizzaria Lisboa e o Mini Bar deixaram as antigas moradas e passaram para aqui. A Pizzaria Lisboa está no primeiro andar e o Mini Bar no espaço onde tínhamos o Beco - Cabaret Gourmet”, explica José Avillez.

Desta forma, na reabertura a 1 de junho, vamos encontrar quatro espaços distintos neste “novo” Bairro do chefe de cozinha com duas estrelas Michelin no restaurante Belcanto.

A Taberna chega com propostas para almoçar, jantar ou petiscar durante a tarde: croquetes, bifanas de atum com legumes avinagrados, sanduíches de leitão com pickles de algas, cornetto de carapau picante, entre outros pratos.

Páteo, no Bairro do Avillez. créditos: Paulo Barata

Já no Páteo, o marisco e o peixe são reis, mas a carne também impera. O conceito é o de partilha ao almoço ou ao jantar.