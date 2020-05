Restaurante Alma de Sá Pessoa vai reabrir com menus e preços encurtados

“Nesta primeira fase, as pessoas vão estar mais reticentes a sair e não vão estar tão à vontade para estar num restaurante durante três ou quatro horas, por isso reduzimos o menu de maneira a que os clientes possam ter a experiência mas não de forma tão demorada”, conta-nos chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa, explicando que estas alterações permitiram também “uma redução no preço”.

Os menus “Alma”, inspirado nos clássicos do chefe, e “Costa a Costa”, uma homenagem ao peixe e marisco da nossa costa, veem encurtados os momentos no que toca aos snacks e amuse bouches.

De resto, o retorno do restaurante com duas estrelas Michelin faz-se com os pratos que já constavam na carta antes do encerramento da casa em março último. Foie gras salteado, maçã, granola, beterraba e café, e o Leitão confitado, grelos, cebola acidulada e jus de pimenta, são dois dos momentos incluídos no menu “Alma”.

Arroz de carabineiro créditos: Amuse Bouche

Quem optar pela experiência “Costa a Costa” encontra propostas como o Salongo, abóbora, massa de pimentão e pinhão ou o Bacalhau, salsa, brandade e couve.

Entre as opções à la carte, o menu foi também adaptado, mantendo quatro sugestões de entrada, como é o caso das Cenouras, bulghur, puré de alperce, queijo de cabra e azeite de cominhos (25 euros), e quatro de prato principal, entre eles, o Lombo de novilho nacional, cebola roxa, alcachofras, molho barbecue (40 euros). Nas sobremesas, a Mar e Citrinos, com sorvete de yuzu, algas cristalizadas e curd de citrinos (12 euros) é uma das três propostas do chefe.

Alma Rua Anchieta, nº15, Chiado, em Lisboa Horário: O menu está disponível no Alma, aberto de terça a domingo, das 12h00 às 16h00, e das 19h00 às 23h00. Contactos: Tel. 213 470 650; e-mail alma@almalisboa.pt

No que respeita aos menus de degustação orçam, agora, os 120 euros por pessoa.

A equipa do Alma aconselha reserva prévia.