Rente à praia, sob o sol da Caparica. Olivier da Costa abriu o seu Clássico Beach Bar

Frente ao areal e ao mar da Caparica, o novo Clássico Beach Bar do chefe de cozinha e empresário Olivier da Costa, destaca a matéria-prima mais valorizada nos restaurantes junto ao mar, o peixe e o marisco. São eles as estrelas das entradas, saladas e pratos principais neste espaço instalado onde antes funcionou o Clássico Beach Club.

Na ementa, encontramos opções para petiscar, como o carpaccio de polvo, as amêijoas à Bulhão Pato, o choco frito e a salada de camarão e abacate, mas também especialidades para partilhar, como a feijoada de camarão e o arroz de choco. É ainda possível escolher peixe do dia da montra de peixe e acompanhá-lo com batata nova com manteiga de ervas.

créditos: Grupo By Olivier

Para quem prefere carne, as sugestões, contemplam o Hambúrguer de Wagyu e o bife do acém maturado (300gr).

Para sobremesa, os mais gulosos contam com a torta de laranja, mousse de Kit Kat ou molotof.

A carta contempla, ainda, uma seleção de cocktails.

Clássico Beach Bar Avenida Afonso de Albuquerque, Praia de São João, Costa da Caparica Horário: Restaurante - todos os dias, das 10h30 às 21h00. Cozinha - todos os dias, das 12h00 às 19h00. Contacto: Tel. 927 194 906

As refeições podem ser tomadas tanto no interior, como no deck de madeira erguido sobre a areia, com 24 camas balinesas e 13 palhotas.