Verão rima com pratos frescos e com sabor a mar e, nestes, chegada a estação mais quente, o marisco é acepipe de eleição. Fazendo justiça a esta mesa, a Marisqueira Onda D´Mar, na Ericeira, organiza até ao final de junho uma nova edição do “Festival do Marisco”.

Na prática, após se sentarem à mesa, os clientes podem solicitar marisco sem um número limite de travessas. Isto durante duas horas (no máximo) e por 25 euros por pessoa.

Uma pratada que traz algumas regras, como esclarece o restaurante nas suas redes sociais: “havendo o consumo de todos os produtos da travessa, continuará a ser servido marisco mas, sempre na base do consumo dos produtos pela totalidade. Nunca será permitido, pedir repetições constantes de um só produto. A lagosta é apenas servida na primeira travessa”.

Lagosta que chega à mesa, de acordo com a equipa da marisqueira instalada na Estrada Nacional 247 (Mil Regos), acompanhada de "sapateira recheada, gambas, mexilhões de cebolada, camarão cozido, percebes, búzios e açorda".

Todas as refeições obrigam a reserva antecipada para os números de telefone 261 866 371 ou 961 341 66.