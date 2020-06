Sergio Crivelli, o italiano campeão do mundo de pizza sem glúten tem restaurante em Matosinhos

As sobremesas contemplam opções como a crostata (com compotas caseiras de frutas da época), o tradicional tiramisu ou panna cotta e, para rematar a refeição, um licor de limão artesanal assinado por Sergio Crivelli.

Oferta sem glúten

O crescente número de pessoas diagnosticadas intolerantes ao glúten levou o chefe Sergio Crivelli a criar uma carta completa para celíacos. Desta forma, o restaurante está certificado pela Associação Portuguesa de Celíacos.

Todos os pratos do “menu especial gluten free” são livres desta proteína, desde o pão caseiro a várias massas, como a Mare e Monti, com camarões, cogumelos, molho de tomate natas e salsa. “Todos os molhos na casa Crivelli são preparados no momento, dando a possibilidade de substituir ou equilibrar a quantidade de cada ingrediente de acordo com o desejo do cliente”, refere o chefe de cozinha.

Crivelli direcionou a sua oferta para este segmento depois de ser confrontado, numa das empresas anterior ao restaurante, com as restrições alimentares da filha de uma funcionária, intolerante ao glúten, que estava sempre ausente nos eventos da empresa. O cozinheiro ficou de tal forma solidário com o impedimento dos celíacos para poder apreciar a cozinha tradicional italiana, que começou a aprofundar o seu conhecimento neste tipo de gastronomia. Tal foi a forma como se entregou que em fevereiro de 2012 viria a sagrar-se campeão do mundo de pizza sem glúten, num concurso realizado em Rimini, em Itália.

Restaurante Sergio Crivell Rua de Brito Capelo, nº 705, Matosinhos Horário: das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h00. Sexta-feira e sábado, encerra às 23h00 Contacto: Tel. 229 380 452

O restaurante tem capacidade para 50 lugares no interior e mais 20 na esplanada, sendo aconselhável marcação ao fim-de-semana e para grupos um pouco maiores. Tem um preço médio de 25 euros por pessoa e encerra ao domingo.