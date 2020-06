Acresce que todas as quintas-feiras, pelas 10h00, os clientes e proprietários do Resort podem fazer uma visita guiada à horta com o chefe de cozinha. Isto, para se inteirarem do funcionamento daquele espaço de cultivo.

Salada de abacate e salmão. créditos: Sheraton Cascais Resort

No que toca à ementa, ao almoço, entre outros pratos, está disponível uma seleção de entradas frias e quentes, das quais Pedro Rebelo destaca o Ceviche de peixe branco de mercado com texturas de batata-doce (17 euros), sopa fresca como o Gaspacho de melão, gengibre e hortelã (9 euros).

Como prato principal os clientes podem optar pelo Entrecôte grelhado com legumes da estação e jus de Vinho do Porto (26 euros) ou por uma opção mais leve como o Brioche de barriga de porco com BBQ caseiro (16 euros). Para finalizar, o chefe sugere a Panacota do dia (7 euros) ou a Tartelete de lima (8 euros).

Restaurante Glass Terrace (Sheraton Cascais Resort) Rua das Palmeiras Lote 5, Cascais, Portugal Contactos: Tel. 214 829 100; E-mail: brunch@sheratoncascais.com

Ao jantar, as entradas contam com o Tártaro de novilho com maionese de ostras (16 euros), o Portobello com batata-doce e legumes da horta (16 euros). No menu de pratos principais há opções cozinhadas na grelha, como o peixe do dia (26 euros) ou o Chuletón (55 euros) e outras na cozinha, como a Terrina de borrego com bulgur de citrinos, malagueta e hortelã (26 euros). Para terminar o jantar, o chefe recomenda como sobremesa o Mil folhas de frutos vermelhos com mousse de chocolate (9 euros).