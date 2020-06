Provas de vinhos, menus de degustação no restaurante Basilii, workshop de agricultura, piquenique no olival, observação de estrelas, entre outras atividades, são as propostas do Torre de Palma Wine Hotel para o verão de 2020. Um período estival que vivemos como uma “nova normalidade”, condicionada pela COVID-19, mas que para a equipa desta unidade hoteleira, instalada no concelho de Monforte, não é obstáculo a que se frua a natureza em segurança.

“Para viverem uma estada tranquila e em segurança, os hóspedes podem usufruir de refeições do Restaurante Basilii nos terraços das suites ou nos vários espaços exteriores do hotel, bem como quartos com entrada direta para o exterior e com esplanadas e master suite para famílias com piscina privada”, informa o hotel em comunicado.