Após a suspensão em março último devido à pandemia da COVID-19, o "Festival da Comida Esquecida" regressa em agosto e setembro com os seus piqueniques de charme, em ambiente rural.

Desta forma, a 1 de agosto, o piquenique que convida para a partilha de alimentos, memórias e locais algarvios, realiza-se ao entardecer na aldeia da Penina (Loulé).

Segue-se a 29 de agosto um piquenique em Sto. Estêvão (Tavira) e a 12 de setembro outro em Cacela Velha (Vila Real de Sto. António).

“A experiência inclui uma refeição cheia de aromas de outros tempos, com produtos locais e surpresas gastronómicas, algumas de difícil acesso ou esquecidas da nossa mesa. O instrumento simbólico do Algarve, o Acordeão, será também protagonista com uma atuação durante o piquenique, como se fazia em outros tempos, e dando mais animação a estes fins de tarde campestres”, sublinha a organização do "Festival da Comida Esquecida", a Cooperativa QRER.