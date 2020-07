Tailândia, Índia e Indonésia, estão entre os países que têm lugar no novo menu do Soi, restaurante instalado no Cais do Sodré, em Lisboa. Para arrancar a semana, à segunda-feira, o menu do dia representa o Laos e a Tailândia através da Chicken Larb Sald, uma salada exótica com frango, vegetais, fruta e noodles.

A China, mais precisamente a cidade de Sichuan, é representada à terça-feira pelos Dan Dan Mian Noodles, que juntam massa de ovo salteada com vitela, óleo de chilli, pimenta Sichuan, tahini e vegetais.

A meio da semana, Minangkabau na Indonésia, vê a sua cozinha retratada em Lisboa num Beef Rendang Curry, que junta o caril Rendang de vitela com coco e especiarias secas acompanhado de roti pandan.

A Índia chega à quinta-feira ao Soi, com a Chana Masala a representar Bombaim, através de um caril vegetariano de tomate e grão-de-bico, servido com arroz de jasmim.

Chana Masala créditos: Restaurante Soi

À sexta-feira a homenagem é feita à China Town em Bangkok, na Tailândia, através do Stir-Fried Pork com Oyster Sauce – um lombinho de porco salteado com gengibre, cogumelos, abacaxi, e molho de ostra servido com arroz jasmim.

Restaurante Soi Rua da Moeda, nº 1C, Lisboa Horário: de segunda-feira a domingo das 12h00 às 23h00 Contactos: Tel. 912 895 391, e-mail info@soi.pt

Segundo Maurício Vale, o Chef do Soi, “o menu do dia foi inspirado nas ruas asiáticas e o seu principal objetivo é tornar possível a viagem por seis locais incríveis e com uma gastronomia tão rica”.

O menu do dia inclui o prato, bebida e café e tem o valor de 11,5 euros.