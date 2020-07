Numa viagem de Bragança a Viseu, o chefe Óscar Geadas e o irmão António Gonçalves do restaurante G, com uma estrela Michelin, juntam-se ao chefe Diogo Rocha para o segundo jantar “Estava a ver que nunca mais me convidavas”. Isto, no restaurante Mesa de Lemos (uma estrela Michelin) com vista para as vinhas do Dão e com os vinhos da Quinta de Lemos também como estrelas da noite.

“Este novo ciclo de jantares permite-me convidar chefs cujo trabalho admiro, com quem me identifico e com os quais partilho as perspetivas na abordagem à gastronomia portuguesa, num momento diferente onde estreitamos os laços de amizade”, refere Diogo Rocha. “Neste jantar vamos destacar os melhores produtos do Dão e Trás-os-Montes na nossa mesa e ainda teremos a presença de Miguel Gameiro, que regressa depois de ter inaugurado este evento gastronómico”, reforça o chefe de cozinha.

Chefe de cozinha Diogo Rocha. créditos: RAWSTUDIO

Entretanto, o convidado do terceiro jantar, em data a anunciar, também já está confirmado, o chefe Tiago Bonito do Restaurante Largo do Paço da Casa da Calçada Relais & Châteaux, detentor de uma estrela Michelin, em Amarante, irá à Mesa de Lemos no mês de agosto.

O Mesa de Lemos reabriu as portas no mês de junho, com esplanada, uma nova carta, novos eventos gastronómicos. Pela primeira vez, este ano, o restaurante estará aberto durante o mês de agosto no seu horário habitual.

O jantar a 16 de julho (20h00) orça os 100 euros por pessoa com as reservas a fazerem-se no telefone 961 158 503 ou e-mail reservas@mesadelemos.com