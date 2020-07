É sob o firmamento de verão que o restaurante Largo do Paço, casa em Amarante com uma estrela Michelin, apresenta jantares temáticos no primeiro sábado de cada mês, a 1 de agosto e 5 de setembro. O chefe de cozinha Tiago Bonito e a sua equipa são os obreiros destas refeições à beira rio e no ambiente de um palácio do século XVI palácio do Conde de Redondo), onde atualmente se situa a Casa da Calçada Relais & Chateaux.

Os jantares “À Luz das Estrelas”, contam com música ao vivo e um horário para cumprir, com a mesa posta às 21h30. A anteceder o elenco de pratos, decorre um cocktail às 19h30.

À mesa, o menu de Tiago Bonito inclui uma entrada, um prato de peixe, um de carne e uma sobremesa. Uma refeição que se faz com harmonização de vinhos com assinatura Calçada Wines.

Largo do Paço Casa da Calçada, nº 6, Amarante Horário: De terça a sábado, aos jantares, das 19h30 às 22h00 Contactos: tel. 255 410 830; e-mail reservas@casadacalcada.com

As reservas para o jantar que orça os 110 euros por pessoa, fazem-se pelo telefone 255 410 830 ou e-mail reservas@casadacalcada.com