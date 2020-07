Restaurante Doca de Peixe renova imagem e traz nova carta com sabor a mar

Na nova carta do Doca de Peixe, e no que respeita às entradas, sobressaem as sopas ricas em sabor e ingredientes do mar, como o tradicional creme de camarão ou a sopa de peixe, as ostras, as gambas Porto Fino flamejadas ou os pastéis de bacalhau.

No que respeita aos pratos principais, o Doca de Peixe mantém os bestsellers, como os peixes grelhados no carvão - escolhidos da montra de peixe fresco à entrada do restaurante - e os mariscos, como sapateira, lagosta ou camarão tigre grelhado.

A nova carta conta também com pratos mais contemporâneos, como arroz negro de camarão, filetes de peixe galo com arroz de ameijoa ou arroz negro de marisco, sem esquecer as especialidades de sempre, como o arroz de lavagante com gambas e coentros.

créditos: Doca de Peixe

No total, o restaurante soma 162 lugares, distribuídos entre os dois pisos e as esplanadas, com vista para o Tejo.

“Estava na hora. Os nossos clientes mais fiéis, os que nos acompanham desde sempre, mereciam que o Doca Peixe ganhasse uma nova vida. Estamos prontos para a apresentar”, esclarece Ana Arié, diretora-geral do Grupo Capricciosa, ao qual pertence o restaurante.

Doca de Peixe Doca de Santo Amaro, Armazém 14, Lisboa Horários: Segunda a domingo, das 12h00 às 00h00 Contactos: tel. 213 973 565; e-mail info@docapeixe.com

Ainda no mesmo grupo de restauração, encontramos o restaurante Doca de Santo, pizzaria Capricciosa (com dois restaurantes em Lisboa, um em Carcavelos e um em Cascais), o Otto, de cozinha italiana, no Cais Sodré, o Popolo, em Santos, o pub Irish & Co. no Parque das Nações, a República da Cerveja, no Parque das Nações, e o Selllva, na rua Mouzinho da Silveira em Lisboa.