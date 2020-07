Apelidado de “soulful food” (ou, em português, “comida para a alma”), a carta do novo restaurante que funciona somente com entregas ao domicílio, inclui, nas entradas, Sopa de cenoura (5 euros), com toque de laranja, Tabbouleh (5,5 euros), numa versão especial da casa desta salada mediterrânica com pepino, tomate, couscous e ervas frescas e Hummus Habibi (5,5 euros), receita tradicional da pasta de grão-de-bico, acompanhada por focaccia caseira de azeitona preta.

Nas saladas, entre as opções, refira-se a Salada Ziggy’s (7 euros), com mistura de alface e espinafres, tomate cherry confitado, pimento amarelo assado, queijo feta e nozes caramelizadas, que pode ser complementada com Salmão fumado (9 euros) e ainda uma clássica Salada César (7 euros), acompanhada de molho caseiro.

Mousse de iogurte e chocolate.

Já as sanduíches Ziggy’s, com pão focaccia caseiro de azeitona preta, chegam em duas versões: Salmão fumado (12 euros), com mix de alfaces, pimento amarelo assado e molho especial e Vegetariana (9 euros) com legumes da estação assados e aromatizados, molho pesto e tomates confitados.

Nos pratos principais, destaque para o Frango de Marrakech (12 euros), com uma mistura de especiarias, ameixas e amêndoas ao prato de Kofta My Beiruti (11 euros), feito de almôndegas com molho de iogurte e acompanhamento de hummus e tabbouleh.

As sobremesas são feitas de raiz e incluem a Mousse de iogurte e chocolate branco (5 euros) e o Bolo fudge de chocolate (4,5 euros).

“Numa primeira fase, as entregas ao domicílio são feitas de quarta a sábado, das 18h00 às 22h00, e domingos, das 12h30 às 18h00, através das plataformas UberEats e Glovo”, informa a equipa do Ziggy’s.