Depois de Katy Perry ter sido vista com o antigo primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau num jantar em Montreal, Canadá, agora o político foi 'apanhado' no concerto da artista, na quarta-feira, dia 30 de julho.

Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro canadiano, foi visto no espetáculo de Katy Perry no Centre Bell, em Montreal, no Canadá, na noite de quarta-feira, dia 30 de julho. Como se pode ver em imagens que foram divulgadas nas redes sociais, Justin Trudeau, de 53 anos, pode ser visto entre a multidão com uma t-shirt preta casual e calças no mesmo tom. Nas publicações abaixo pode ver vídeos gravados precisamente durante esse momento, no espetáculo, onde Justin Trudeau surge na plateia a ver Katy Perry em palco e a divertir-se. #justintrudeau original sound - Ridmi Wickramaarachchi @ridmi Justin Trudeau at the Katy Perry Concert in Montreal #katyperry #justintrudeau #lifetimestour #montreal som original - Bieber’s good side. @ridmi Here’s more of Justin Trudeau at the Katy Perry concert in Montreal #katyperry Estas imagens chegam depois de o ex-primeiro-ministro do Canadá ter sido visto a desfrutar da companhia da cantora, de 40 anos, enquanto passeavam com um patudo pequeno num parque em Montreal, na segunda-feira, dia 28 de julho. Mais tarde, ambos foram 'apanhados' durante um jantar no restaurante Le Violon. Na ocasião, Katy Perry e Justin Trudeau pareciam estar bastante à vontade e 'cúmplices'. Um representante do restaurante disse à People que ambos "pareciam ter tido uma noite fantástica", e que conheceram o Chef Danny Smiles quando foram até a cozinha depois do jantar para agradecer pessoalmente à equipa. "Eles foram super gentis e simpáticos com a equipa, e foi um prazer absoluto tê-los no restaurante", acrescentou.

A recente separação de Kaaty Perry

Este encontro com Justin Trudeau aconteceu pouco depois de ter sido confirmado oficialmente a separação de Katy Perry e Orlando Bloom.

No início do mês de julho, o ex-casal emitiu um comunicado onde se podia ler: "Devido ao grande interesse e às conversas recentes em torno do relacionamento de Orlando Bloom e Katy Perry, os representantes confirmam que Orlando e Katy têm vindo a mudar a sua relação nos últimos meses para se concentrarem na criação partilhada da filha. Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, já que a prioridade de ambos é - e será sempre - criar a filha [Daisy Dove, de 4 anos] com amor, estabilidade e respeito mútuo".