A noite de quinta-feira, 16 de julho, reserva um momento de encontro entre dois nomes grandes da cozinha nacional. José Avillez recebe no seu lisboeta restaurante Belcanto (duas estrelas Michelin), o chefe de cozinha João Rodrigues, do restaurante Feitoria (uma estrela Michelin), também na capital. A quatro mãos, os dois cozinheiros conduzirão um jantar que se fará, à mesa, em 12 momentos.

Com o elenco de pratos a manter-se em segredo, o jantar no Belcanto (Rua Serpa Pinto, 10 A, Lisboa) traz um objetivo solidário, com parte da receita alcançada a reverter para a Comunidade Vida e Paz, Instituição Particular de Solidariedade Social, cujas origens remontam aos anos de 1980 e que traz na sua atividade o apoio a pessoas em condição de sem-abrigo, ou em situação de vulnerabilidade social, através de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção.

O encontro entres os dois chefes de cozinha dá-se a partir das 19h00 e exige marcação prévia através do telefone 213 420 607. Para o momento, há 30 lugares disponíveis.

O jantar orça os 200 euros por participante sem as bebidas incluídas.

Recorde-se que o Belcanto reabriu no passado dia 1 de julho com uma ementa encurtada, como aqui noticiámos.

Em 2012, abria o Belcanto de José Avillez. Nesse mesmo ano o restaurante foi distinguido com uma estrela Michelin e, em 2014, com a segunda. Facto que fez de Avillez o primeiro chefe de cozinha nacional a acolher a dupla estrela gaulesa.

Em 2019, o Belcanto passou a ocupar a 42ª posição na “The World´s50 Best Restaurants”. No mesmo ano, o restaurante mudou-se para um novo espaço, contíguo ao inicial.

João Rodrigues começou a trabalhar na Bica do Sapato, integrou a equipa do restaurante Pragma (Casino Lisboa), passando ainda pelo Ritz. Em 2007 ganhou o prémio de "Chef Cozinheiro do Ano", tendo integrado em seguida a equipa que abriu o Feitoria, juntamente com o chefe Cordeiro. Em 2014, assumiu os comandos do Feitoria, onde pratica uma cozinha de respeito pelo produto e produtores nacionais, segundo a sua sazonalidade.