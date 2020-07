Ao sabor de um cocktail, descansar os olhos sobre a cidade no V Rooftop Bar

O bar conta com uma nova seleção de cocktails. Isto numa carta com dez propostas para brindar ao verão, entre as quais está um “Tuga Negroni” (12 euros), um twist português do clássico negroni, que leva gin nacional (Sharish) e ainda ginja e moscatel. Mas também sabores mais frescos e intemporais, como o “Timeless” (12 euros), uma infusão de vodka com hibiscus, lima e polpa de morango.

Há ainda Margaritas (10 euros) com um twist e Mocktails (dos 6 aos 12 euros), para quem dispensa o álcool.

Já no hotel, o check-in passa a ser feito totalmente online, de forma contactless e as máscaras de uso diário são disponibilizadas de forma gratuita. É também possível utilizar o telemóvel para pedir serviço de quarto, através da app do hotel, ou consultar um mapa online, com sugestões de locais para conhecer na capital.

Cocktail “Timeless”, uma infusão de vodka com hibiscus, lima e polpa de morango. créditos: The Vintage Hotel Lisboa

A partir deste agosto, as tradicionais chaves ou cartões passam a ser substituídas por um código QR, que vai permitir aceder ao interior da divisão mais facilmente.

The Vintage Hotel & Spa Rua Rodrigo da Fonseca, 2, Lisboa Horário: V Rooftop Bar, das 12h30 às 23h30 Contactos: tel. 210 405 400; e-mail

O pagamento passar a ser feitos apenas à chegada e as políticas de cancelamento tornam-se mais flexíveis, com a possibilidade de cancelar a estada gratuitamente, até 48 horas antes do check-in.