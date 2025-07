Ao assinalar doze anos de existência, a Josefinas — marca portuguesa de calçado e malas de luxo — reflete sobre um percurso dedicado a criar à mão não apenas produtos de moda, mas todo um universo profundamente significativo, onde a feminilidade, o propósito e o saber-fazer português caminham lado a lado.

Fundada em 2013, a Josefinas nasceu de uma ideia simples, mas ousada: empoderar mulheres através do design com significado e do artesanato de excelência que é intrínseco da identidade e herança portuguesa. Aquilo que começou como uma homenagem a uma avó que acreditava no poder dos sonhos evoluiu para uma marca de coração português mas com alma e ambição global.

Josefinas: 12 anos de passos firmes, femininos e feitos à mão créditos: Divulgação

Luxo com tempo e intenção

Dos primeiros esboços aos pés de celebridades, influenciadoras e milhares de mulheres em todo o mundo, a marca portuguesa nunca quis correr: preferiu crescer com intenção. Longe da produção em massa, assume-se como parte de uma nova geração de luxo que procura ser consciente, transparente e culturalmente relevante.

A marca escolheu desde o início uma escala humana, com produção feita em ateliers familiares em Portugal, onde cada par de sapatos é tratado com tempo, cuidado e conhecimento acumulado. Porque, como afirmam, "o que é feito com tempo tem mais valor".

Estilo com liberdade

E porque cada mulher é livre e única, a Josefinas celebra essa liberdade estética nas suas coleções: às icónicas bailarinas juntaram-se sapatilhas, sandálias, sabrinas vegan, modelos com saltos médios, botas, brogues e loafers. Da lancheira à clutch de festa, cada peça tem um objetivo, ainda que todas sejam fiéis à estética e aos valores da marca.

Josefinas: 12 anos de passos firmes, femininos e feitos à mão créditos: Divulgação

Feito por mãos, pensado para mulheres

Na empresa, o saber-fazer é mais do que técnica: é uma herança viva. Cada detalhe narra uma história de resiliência, dedicação e beleza feita com tempo. "Acreditamos que o verdadeiro luxo nasce das mãos, do tempo e da intenção com que se faz", afirma Diana Rocha, diretora criativa da marca.

Embora reconhecida pela sua estética delicada e em tons pastel, a Josefinas tem sido, desde o começo, uma voz firme no universo do luxo ao promover a igualdade de género, bem como ao combater a violência doméstica e ao apoiar projetos que capacitam meninas e mulheres em todo o mundo.

Deste modo, a marca assinala no aniversário com uma campanha online especial para clientes e amigas fidelizadas.

A Josefinas entra no seu 13.º ano com a mesma visão: criar com intenção, inspirar com significado e continuar a valorizar o que é feito sem pressa.