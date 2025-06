Fundada em França, em 1947, a Palladium é hoje uma referência no universo do calçado urbano e consciente, contudo, começou a operar como fabricante de pneus para aviões militares — tecnologia que aproveitou para a criação dos seus modelos.

Décadas depois, a marca mantém-se fiel ao seu ADN, apresentando uma coleção que continua a inspirar quem prefere criar o seu próprio caminho, em vez de seguir tendências.

Uma coleção com atitude, pensada para diferentes formas de expressão

De produtora de pneus à criação das icónicas botas Pampa: Palladium continua a apostar na reinvenção

Para esta temporada, a Palladium propõe quatro modelos-chave que refletem o equilíbrio entre herança e modernidade — sempre com um olhar atento à sustentabilidade e ao estilo de vida urbano.

Pampa M-Jane: ousadia em cada passo

Recorda-se das clássicas Mary Jane? Reinterpretadas pela Palladium, regressam com irreverência e nova atitude. O modelo Pampa M-Jane aposta em cores vibrantes e enérgicas para celebrar autoexpressão.

Pampa Hi Zip Organic: responsabilidade com estilo

As Pampa Hi Zip Organic recordam o compromisso da empresa com o planeta. Produzido com materiais sustentáveis, o modelo prova que é possível combinar consciência ambiental com um visual urbano e moderno.

Palla Ace Lo Surplus: herança reinterpretada

Robustos, autênticos e versáteis, os Palla Ace Lo Surplus homenageiam o passado militar da marca com um toque contemporâneo. Pensados para os ritmos imprevisíveis da cidade, estes ténis refletem o espírito de aventura da marca.

Troop Runner Flame: o regresso ao retro com alma nova

A estrela do Retro Pack, os Troop Runner Flame fundem estética vintage com design moderno. Estas sapatilhas da coleção primavera/verão 2025 são pensada para quem gosta de estilo e história.

Reinvenção como chave do caminho

Num mundo em constante transformação, a Palladium mantém-se fiel a uma premissa simples: não seguir tendências, mas criar caminhos. Com uma identidade construída a partir da reinvenção, a referência continua a inspirar quem caminha com atitude, propósito e estilo.