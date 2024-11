Inicialmente focada em botas, a Buffalo deixou o seu selo na indústria ao transformar os ténis nas “novas botas de cowboy”. O verdadeiro boom aconteceu em 1995, com a chegada das solas de plataforma, que até hoje definem o seu estilo arrojado. Desde 2017, com sede em Colónia e parte do Grupo Deichmann, a Buffalo continua a marcar presença, especialmente na cena rave, com designs cheios de atitude e personalidade.

Para esta estação, a marca dá destaque ao #POV de cada um, para que todos possam abraçar a sua individualidade e estilo próprio com confiança. Um convite para receber a singularidade do outono e do inverno, que nos desafiam a criar looks que enfrentam os elementos, sem nunca prescindir do estilo que caracteriza cada um de nós.

POV, sigla de "point of view" (em português, "ponto de vista"), tornou-se popular em redes sociais como o TikTok e Instagram após os utilizadores começarem a utilizar a mesma nos seus vídeos para que os seus seguidores assistam ao conteúdo sob determinado ângulo.

A ousadia é a palavra chave, com opções para qualquer estilo, desde os mais alternativos, que se recusam a seguir as trends, aos que estão sempre dentro das modas mais recentes. Com três linhas distintas, a coleção outono/inverno da Buffalo apresenta diferentes modelos para qualquer situação.

Para quem quer transformar as ruas da cidade na sua passerelle pessoal, para se expressarem como nunca antes, a linha Fashionista traz uma variedade de botas e mocassins que são tão elegantes quanto funcionais. Os maiores destaques vão para as botas de inspiração grunge, como a Killah Lace Up e a Gospher Lace Up, com pormenores de ferragens únicos, bem como a uma bota de salto alto de aspeto vintage Juliet Belt Bootie.

Gospher Lace Up Gospher Lace Up créditos: Divulgação

Aqueles que preferem um estilo mais ousado e sem remorsos encontram opções na linha Misfits, que celebram a individualidade, com uma visão destemida da moda contemporânea. Com uma impressionante variedade de botas, cada passo é um statement. Desde as Gospher Lace Up Bike, umas botas de motard robustas e com ferragens, até às botas de combate Fusion Lace Up Biker de inspiração vintage, adornadas com tiras e fivelas, cada par foi criado para se destacar. As solas chunky e com plataforma das Killah Bike Zip realçam o lado rebelde, acrescentando altura e atitude a cada passo. Estes modelos fundem a funcionalidade com uma estética vanguardista, perfeita para os Misfits que querem libertar-se do comum.

Gospher Lace Up Bike Gospher Lace Up Bike créditos: Divulgação

Além de botas chunky e looks rebeldes, a Buffalo tem também uma linha que reflete a elegância e a praticidade dos habitantes modernos da cidade: a Urbans. As botas desta estação personificam essa fusão e oferecem a solução elegante para quem navega nos ritmos dinâmicos da vida urbana. Práticas, mas elegantes, as botas desta coleção, como as Gospfer Hike, transitam facilmente entre as deslocações diárias durante a semana e as explorações ao fim de semana, oferecendo durabilidade e sofisticação. Concebidas para quem vive na energia agitada da cidade, as botas Vicious Lace Up combinam na perfeição com gabardinas e calças de pernas largas para um visual polido e na moda.

Urban Aspha Urban Aspha créditos: Divulgação

Com uma coleção que reflete a diversidade e a individualidade dos seus consumidores, a Buffalo continua a desafiar os limites da moda urbana, oferecendo modelos que vão do rebelde ao sofisticado. Seja qual for o estilo, a marca tem opções versáteis que garantem não só estilo, mas também funcionalidade para enfrentar o dia a dia.

Nesta estação, a Buffalo convida todos a exprimirem-se com ousadia e confiança, transformando as ruas da cidade num verdadeiro palco de expressão pessoal.