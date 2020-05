Quanto pesa uma dieta? A nutricionista brasileira Sophie Deram toma-lhes o peso

Para a nutricionista Sophie Deram as dietas restritivas, sejam elas as da moda, ou não, pesam na balança do bem-estar do individuo. A franco-brasileira fala mesmo em “terrorismo nutricional” em “O peso das dietas”, livro que lança em Portugal a 5 de junho.

Dizer não às dietas da moda, comer comida de verdade e cozinhar, são os três princípios que servem de manifesto ao livro da nutricionista franco-brasileira Sophie Deram. Em “O peso das dietas” (edição Pergaminho), a autora lança o desafio, o de comermos sem culpas, pondo de lado o “terrorismo nutricional”. Após mais de 30 dietas de emagrecimento Caroline, disse-lhes: “que se lixem” Ver artigo “De repente inventam essa onda de cortar glúten, cortar gordura, cortar tudo. Nutrição não é só nutriente, é também comportamento […] Dietas da moda e excesso de restrições fazem a pessoa viver em guerra com a comida. Isso é o caminho para desenvolver um problema que chamamos de ´comer transtornado`”, sustentava Sophie em entrevista à revista brasileira “Época”. Deste lado do Atlântico, no livro que chega este junho aos escaparates nacionais, para além das 70 receitas e dicas para o dia-a-dia, a também ativista contra as dietas restritivas, propõe-nos uma abordagem assente na nutrigenómica (ciência que estuda o impacto dos nutrientes na genética) e na neurociência. Para Sophie, ter um peso saudável e uma alimentação equilibrada, não implica a perda da sanidade mental. De acordo com “O peso das dietas”, “todos os estudos mais recentes demonstram que as dietas restritivas - baseadas na eliminação de elementos-chave, tais como os hidratos de carbono - não só fracassam em 95% dos casos, como também conduzem ao aumento de peso a longo prazo”. Sophie Deram é nutricionista doutorada pelo Departamento de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Concentrou a sua investigação nas áreas da obesidade infantil, da nutrigenómica, dos transtornos alimentares e da neurociência do comportamento. O livro chega aos escaparates com o preço de 16,60 euros. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.