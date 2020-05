Em “O cérebro consciente - uma longa história da vida” (edição Temas e Debates) LeDoux defende que a chave para a compreensão do comportamento humano reside em considerar a evolução pelo prisma dos primeiros organismos vivos. Viajando ao longo da linha do tempo da evolução, mostra como até os organismos unicelulares mais primitivos tiveram de resolver problemas semelhantes aos que nós e as nossas células enfrentamos diariamente. Pelo caminho, LeDoux examina o nosso lugar na natureza, de que maneira a evolução dos sistemas nervosos potenciou a capacidade dos organismos para sobreviverem e prosperarem, e como o aparecimento daquilo a que a espécie humana chama “consciência” possibilitou não só os seus atos mais belos mas também os mais horrendos.

Nos escaparates a 5 de junho

“Homo Biologicus”

Ainda de olhos postos no porquê e no como chegámos aqui, Pier Vincenzo Piazza, médico especializado em psiquiatria, entrega-nos o livro “Homo Biologicus”(Bertrand Editora).

Desde o surgimento do Homo sapiens na árvore evolutiva dos grandes primatas e a revolução cognitiva sem paralelo que isso representou há 50 mil anos, a capacidade da nossa espécie de entender e modificar o seu ambiente revelou-se ilimitada. Contudo, o mistério da natureza humana permanece insondável. Aquilo que realmente somos e o que nos move desafia a racionalidade.

Durante séculos, cientistas, filósofos e líderes espirituais questionaram-se sobre o nosso “como” e o nosso “porquê”. Neste livro o autor procura as respostas: porque é que desejamos a liberdade, mas precisamos de ordem, porque é que somos a espécie mais fútil, apesar de nos considerarmos superiores a todas as outras, e porque é que continuamos reféns de ideologias contraditórias – democracia ou totalitarismo, excesso ou frugalidade, espiritualidade ou materialismo.

Nos escaparates a 5 de junho

“Amália, ditadura e revolução, a história secreta”

Chamaram-lhe “cantora do regime.”. Acusada de servir a ditadura e colaborar com a polícia política (PIDE), foi perseguida e ostracizada após 25 de Abril de 1974, reconquistando depois a unanimidade enquanto voz de Portugal no mundo. Esta é a história secreta da vida de Amália Rodrigues. Como se relacionou com o Estado Novo e sobreviveu à admiração por Salazar? Como enfrentou a pobreza, seduziu a aristocracia e os intelectuais? Como ajudou presos políticos, cantou poetas proibidos, colaborou com antifascistas e financiou clandestinamente a oposição e o PCP? Como sobreviveu aos boatos, ataques e tentativas de silenciamento no pós-revolução? Como os políticos, os músicos, os poetas, a ditadura e a democracia lidaram com a maior cantora portuguesa de sempre? “Amália, Ditadura e Revolução, a História Secreta”, chega aos escaparates com autoria de Miguel Carvalho e numa edição Dom Quixote.

À venda a 30 de junho

“Porto, a entrada para o mundo”

“Apaixonei‑me pelo Porto e ainda o amo. As espetaculares pontes da cidade, as suas margens vertiginosas e as íngremes encostas com edifícios antigos, as velhas casas do porto, as grandes praças: estava encantada por tudo.” Com uma citação da escritora britânica, J. K. Rowling, autora da saga Harry Potter, abre a mais recente obra assinada por Neill Lochery, “Porto, a Entrada para o Mundo” (editado pela Casa das Letras), também autor de “Portugal - Saído das Sombras da Revolução de 1974 até ao Presente”, bem como o bestseller “Lisboa - A Guerra das Sombras na Cidade da Luz 1939-1945”.