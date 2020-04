Há uma máxima entre escritores para a infância que é caminho para escrever e ilustrar com sucesso para este difícil público. Não exercer esta atividade como quem se dirige a um público menor, menos exigente ou pouco atento. Algo que podemos sintetizar da seguinte forma: “nunca escrevas para crianças como se estivesses a escrever para crianças”.

Os oito livros que aqui apresentamos fazem prova disso mesmo. São educativos, inspiradores e motivam o público infantil e juvenil a cuidarem, já hoje, do futuro do planeta Terra. Os plásticos, o mar, as florestas, a observação da fauna e da flora, o respeito pela natureza, abordados de forma inteligente e bem ilustrada. As crianças adoram, os adultos também vão aprender.

“Plasticus maritimus, uma espécie invasora”

Quando era pequena, a bióloga marinha Ana Pêgo não brincava no quintal, mas quase sempre na praia. Fazia passeios, observava as poças de maré e colecionava fósseis. À medida que foi crescendo, percebeu que os areais acolhiam uma nova espécie invasora: O plástico.

Para melhor alertar para as suas consequências na vida do planeta, Ana decidiu colecionar e dar um nome a esta espécie. Chamou-lhe Plasticus maritimus, e desde então nunca mais lhe deu tréguas, iniciando um projeto de sensibilização para um uso mais sensato dos plásticos.

Inspirado neste projeto, nasceu este livro “Plasticus maritimus, uma espécie invasora” (edição Planeta Tangerina). Uma obra com textos de Isabel Minhós Martins e ilustrações de Bernardo P. Carvalho, com informação sobre a relação entre o plástico e os oceanos. Inclui também um guia para preparar idas à praia, com o objetivo de colecionar e analisar exemplares desta espécie. Objetivo: motivar para a mudança.

Um livro que nos recorda que “a cada hora que passa, mil toneladas de plástico vão parar aos oceanos. O equivalente a um camião cheio de plástico, por minuto!”.

“50 ideias para te livrares do plástico”

A má notícia neste livro é que o mundo está invadido pelo plástico. A boa notícia é que há “montes de maneiras fáceis de participares e fazeres a mudança”, como nos diz Isabel Thomas, a autora de “50 ideias para te livrares do plástico” (edição Booksmile).

Neste livro para crianças e jovens adultos vamos encontrar pistas para dispensarmos os plásticos das nossas vidas. “Desde dispensares as palhinhas e banires a purpurina a nomeares-te chefe de reciclagem ou a organizares uma festa de anos sem plásticos”. Para Isabel, “ajudares a salvar o planeta não é tão difícil como parece”.

Um livro fácil de consultar e cheio de ilustrações que nos convida a encontrar 50 ideias e que deixa aos mais pequenos uma mensagem “Torna-te um Ecoguerreiro em vez de um Ecoproblema”.

Isabel Thomas, especializada em ciências humanas, encontra na escrita uma paixão, mas também gosta de desenhar, explorar e inventar. Antes de trabalhar no mercado editorial infantil, estudou Ciências Humanas na Universidade de Oxford, trabalhou como um jornalista e explorou o mundo. Vive em Cambridge com os três filhos e governa uma escola primária.

“Mar”

“Se o planeta Terra tem mais mar que terra, não se deveria chamar planeta Mar? A própria vida, tanto dos animais quanto dos vegetais, começou no mar”.

Injustiças à parte, é com este argumento que “Mar” (edição Pato Lógico) deixa uma homenagem à maior das piscinas, tão importante para os seres vivos, com e sem guelras. Este “atividário” aviou-se no mar e entrega aos leitores palavras para beber e não deitar fora. Os textos de Ricardo Henriques e as ilustrações de André Letria, são um convite para brincar com as palavras e com os seus significados, uma e outra vez, “porque felizmente há muito sal para temperar, muitas lendas para contar e muitas vidas para descobrir, sejam de peixes ou piratas”.

“Um Ano Inteiro - Almanaque da Natureza”

Em que semana acordam as joaninhas? Em que semana se podem ver as primeiras andorinhas? Qual a melhor época para escutar o canto noturno do rouxinol? Em que estação posso ver Sírio, a estrela mais brilhante do céu? E as aves migradoras, em que época passam por aqui?