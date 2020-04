Quem nunca provou um rebuçado Dr. Bayard que levante o braço. Pois esta é a história de Álvaro Matias, oriundo de uma aldeia do concelho de Almeida para trabalhar em Lisboa, durante a Segunda Guerra Mundial. Aí conheceu Dr. Bayard, o farmacêutico francês com quem partilhou amizade e sonhos.

Quando desenrolamos um rebuçado, desvendamos a história de uma amizade inseparável. Álvaro nunca tinha pensado ser recompensado por ajudar um amigo, até que recebeu, numa pequena lata, a lista de ingredientes para os rebuçados peitorais que se tornariam um projeto de vida.

“Um Milhão de Rebuçados”, editado pela Pato Lógico, com texto de Inês Fonseca Santos e ilustração de Marta Monteiro, chega publicado em parceria com a Dr. Bayard, no 70.º aniversário da marca.

O livro tem um preço de capa de 13 euros.

“Energias e relações para crescer”

De Maria Mercé Conangla, Jaume Soler

“Ajude o seu filho ou os seus alunos a beber de fontes emocionais limpas, renováveis e sustentáveis”, é o desafio que “Energias e relações para crescer” (edição Edicare) nos deixa.

Neste volume aprenderemos a voar, a amar-nos mais e melhor, a distinguir entre proteger-nos e ser agressivos, a descobrir a utilidade de saber manter as distâncias para não nos “picarmos” e a preparar compota de bons momentos para nos ajudar nos momentos difíceis.

Na obra de Maria Mercé Conangla, Jaume Soler também aprendemos a escolher melhor as nossas companhias e a rodear-nos de pessoas que nos ajudem a crescer em harmonia e equilíbrio em vez de nos dificultarem o caminho.

O livro tem um preço de capa de 8,95 euros.

“O Leão Que Temos Cá Dentro”

De Rachel Bright

Nem sempre é fácil ser pequeno, todos sabemos. Em “O leão que temos cá dentro” (edição Presença) aprendemos que tudo é uma questão de perspetiva e ser grande ou valente não são predicados obrigatórios para encontrarmos uma voz. Quando o Rato parte em viagem à procura do seu rugido, descobre que até a mais pequenina criatura pode ter um coração de leão.

A britânica Rachel Bright, autora do presente título fez, um mestrado em artes gráficas. Atualmente é ilustradora e uma escritora multipremiada. O seu trabalho para a infância inclui uma série de histórias e personagens inspiradas em animais, poemas e mensagens afetuosas.

O livro tem um preço de capa de 12,90 euros.

“Quem come o Quê?”

De Katerina Golerik

Onde dormem as raposas? O que comem os gorilas? O que comem os ouriços-cacheiros? Em “Quem come o Quê?” (Bertrand Editora) encontramos as respostas a estas perguntas e muitas mais, todas sobre animais domésticos e selvagens.

O morcego adora mariposas e pirilampos, os passarinhos preferem minhocas gordinhas e a raposa bem que gostava de deitar a unha a uma galinha. Uma obra com ilustrações cativantes, para as crianças que começam a aprender as primeiras noções sobre o mundo animal.

O livro tem um preço de capa de 12,20 euros.

“O avô tem uma borracha na cabeça”

De Rui Zink

O que fazer quando alguém de quem gostamos nos começa a esquecer? Esta é a história da amizade entre um avô que lentamente vai perdendo as memórias e o neto inventor que se dedica a descobrir uma cura.

Através da sensibilidade de uma criança, chega-nos a lição mais importante: o amor é mais forte do que o esquecimento. Um livro com autoria de Rui Zink, escritor e professor no Departamento de Estudos Portugueses na Faculdade da Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É autor de uma obra diversificada e multifacetada. A obra conta com ilustrações da brasileira Paula Delecave. Trabalha há mais de uma década em publicações de arte sobre artistas brasileiros.

O livro tem um preço de capa de 14,40 euros.

“Greta Thunberg: Uma História Incrível”

O que são as alterações climáticas? Quais são as suas consequências? Quem é a Greta Thunberg? Quando Greta se sentou sozinha em frente ao parlamento sueco em protesto pela inação do governo na luta contra as alterações climáticas, nada fazia crer que esse gesto viesse a ter o impacto que teve.

Greta tornou-se uma inspiração para milhões de crianças, jovens e, até, adultos. A mensagem era clara: “A nossa casa está a arder” e não podemos esperar mais para agir!

“Greta Thunberg: Uma História Incrível” (edição Booksmile), com autoria de Valentina Giannella, traz-nos, em capítulos curtos, dados concretos e belas ilustrações, informação sobre o estado atual do planeta, as consequências das alterações climáticas, o que é que os governos podem fazer para as deter e conhecer os fundamentos em que se baseia o aviso sério de Greta e dos cientistas: É preciso agir, não daqui a dez anos, mas já.

Uma obra com ideias essenciais sobre aquilo que as crianças e jovens adultos podem fazer pela “construção de uma nova Nação Verde, com ciência, justiça e compromisso!”.

O livro tem um preço de capa de 13,99 euros.

“Endireita-te”

De Rémi Courgeon

“Em Djougou, para que uma menina cresça, põem-lhe coisas na cabeça: café, feijão, bananas, sonhos, jerricãs e até segredos difíceis de guardar. E é de dentes cerrados e cabeça erguida, como lhe ensinaram, que Adjoa nos diz como foi pesando cada objeto, cada gesto e sentimento, desde pequenina a crescida.

“Endireita-te” (edição Orfeu Negro) é uma história contada em jeito poético e inusitado, que nos mostra como se podem transformar objetos de dor em atos de amor.

O livro tem um preço de capa de 13,05 euros.

“Serei sempre o teu abrigo”

De Valter Hugo Mãe

“O avô, resumido nos sentimentos, sem talento nas aflições, mais maniento e cheio de medo, só dizia: sossega, menina, sossega. Mesmo velhinhos, ele tratava-a como da primeira vez. Era uma menina”.

Um conto delicado sobre a fragilidade dos avós vista pelos olhos atentos do neto. Nas palavras sensíveis de Valter Hugo Mãe, acompanhamos a força do amor dos avós um pelo outro e dos dois pelo neto.