Pataniscas de curgete no forno

Preparação

Juntar todos os ingredientes numa taça grande. Uni-los com a ajuda das mãos ou de uma colher.

Pré-aquecer o forno a 180 ºC e untar um pirex com um pouco de óleo de coco. Dispor pequenas porções no pirex, formando as "pataniscas".

Deixar cozinhar no forno durante cerca de 15 minutos e, depois, virar as pataniscas e deixar até dourar.