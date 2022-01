Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", traz-nos a resposta para um truque de cozinha que também faz o aproveitamento dos ovos excedentes: "alguma vez se perguntou como é que se fazem mini ovos estrelados, sem ter de comprar ovos de codorniz?" Hoje trago-te a resposta!

Com meia dúzia de ingredientes, prepara uns deliciosos ovos de forno que, inclusivamente, fazem uso do pão do dia anterior. O presunto oferece um toque guloso a esta receita.

“101 receitas que tem de fazer pelo menos uma vez na vida”, novo livro do “Casal Mistério” (cujo anonimato se mantém sob os nomes “Ele” e “Ela”), apresenta-nos uma receita de Ovos Benedict inspirada na cozinha do chefe Gordon Ramsay.

Como entrada ou refeição leve, estas tostas podem ser ainda mais rápidas a preparar se fizer a tomatada de véspera e a guardar no frigorífico.

Sirva sobre pão lêvedo ligeiramente tostado, ficará maravilhoso.