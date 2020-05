Pernas de frango do campo com laranja e alecrim

Preparação

Pré-aquecer o forno a 200 ºC.

Temperar as pernas de frango com sal, pimenta preta moída na hora e com o tomilho fresco.

Num grelhador bem quente, adicionar uma noz de manteiga e dourar as pernas de frango durante dois minutos cada lado.

Adicionar os dentes de alho picados, o sumo de duas laranjas, o alecrim e deixar cozinhar, em lume médio, até o molho engrossar ligeiramente.

Colocar as pernas de frango numa travessa para ir ao forno e adicionar o molho de laranja e alecrim.

Levar ao forno 30 minutos ou até estarem douradas.

Retirar do forno e deixar repousar dois minutos até servir.

Pode acompanhar com uma boa mistura de saladas e/ou com arroz de tomilho ou puré de batata.