Salada russa com peixe

Preparação

Descasque as batatas e as cenouras e corte-as em cubos. Coloque-as numa panela com água, junte os ovos, tempere com sal e deixe cozinhar até levantar fervura. Junte então as ervilhas e coza até os legumes estarem macios e os ovos cozidos. Escorra bem, retire os ovos e deixe-os arrefecer em água fria até os descascar. Corte-os depois em rodelas.

Para a maionese de iogurte, junte o iogurte e a maionese e misture bem. Tempere depois com a mostarda, o sumo de limão e a flor de sal para acertar os temperos.

Numa saladeira, coloque a mistura de batatas, cenouras e ervilhas, junte os ovos às rodelas e as sobras de peixe e envolva bem.

Sirva com a maionese ao lado, para que cada um coloque a quantidade desejada. Em alternativa, sirva apenas com um pouco de azeite.