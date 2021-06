Vigorosa salada proteica

Preparação

Comece por fazer o molho. Bata todos os ingredientes com a varinha mágica até obter uma pasta uniforme. Misture a carne com uma colher de sopa de molho de soja, o óleo e as sementes de sésamo. Tempere com sal e pimenta.

Frite numa frigideira antiaderente seca, em lume forte, durante 10 a 15 minutos, até ficar dourada e estaladiça. Reserve.

Cubra a massa de arroz com água a ferver e deixe repousar cerca de cinco minutos. Escorra e passe por água fria. Deite a outra colher de molho de soja e envolva.

Distribua os noodles, a pak choi, os rabanetes, o funcho, o feijão e os coentros por quatro tigelas grandes e deite o molho por cima.

Limpe a frigideira e leve‑a novamente ao lume com azeite. Parta os ovos diretamente para a frigideira e cubra‑a com uma tampa grande ou um tabuleiro de forno.

Quando as claras ficarem bem cozidas e a gema estabilizar (cerca de quatro a cinco minutos), retire do lume e deite por cima da salada. Sirva imediatamente.