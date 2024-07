A mais antiga e conhecida competição de ténis já começou. Falamos do Torneio do Wimbledon, no qual vários famosos e membros da família real britânica marcam presença todos os anos.

À exceção de 2020, ano da pandemia, Kate Middleton assistiu a todas as edições. Não admira por isso que este ano a sua ausência esteja a ser bastante sentida - ainda mais porque depois do Trooping the Colour, se colocou a possibilidade da princesa de Gales voltar a surgir em público.

Atualmente a batalhar contra um cancro, Kate tem-se mantido afastada da exposição. Tendo isto em conta, na presente galeria lembramos os visuais que a mulher do príncipe William usou desde 2016.

Partilhe connosco o seu preferido!

