Kate Middleton ficou mais concentrada na religião perante a jornada contra o cancro. Segundo o livro atualizado do biógrafo real Robert Hardman, 'Charles III: New King. New Court. The Inside Story', a princesa de Gales, de 42 anos, tornou-se "mais interessada" na sua fé após ser diagnosticada com a doença e submeter-se a tratamentos.

De recordar que foi em março que Kate Middleton revelou ao mundo que foi diagnosticada com cancro.

Um amigo da família que frequenta a igreja comentou que "as coisas estão mais esperançosas", referindo-se à princesa. No entanto, William "é um jovem moderno" e "fica envergonhado com certos aspetos religiosos".

Já o pai do príncipe, o rei Carlos III, descreveu a sua fé como "profundamente enraizada" e tem sido um defensor da religião durante décadas. A falecida rainha Isabel II era conhecida pelas suas firmes crenças cristãs.