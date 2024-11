Kate Middleton continua a regressar aos poucos aos eventos que preenchiam a sua agenda antes de ser diagnosticada com cancro.

Robert Jobson, autor do livro 'Catherine: A Princesa de Gales', acredita que em breve poderá ver-se a mulher de William em mais eventos públicos, inclusive viagens ao estrangeiro, mas há um 'mas'.

"Daquilo que percebi, a Catherine está muito bem. Já voltou aos treinos do ginásio e a fazer as coisas que queria", revelou em declarações à Hello.

"Acredito que iremos começar a ver muito mais dela, que vai estar em eventos e vai continuar a trabalhar nos bastidores", continua.

Refletindo sobre as suas mais recentes aparições públicas, Robert acrescentou: "Mais do que viajar por todo o país, como antes fazia, ela ir-se-á concentrar em eventos mais impactantes. Se as coisas forem à maneira dela, voltará aos poucos e a fazer o que é importante para si: não só porque não quer ficar doente novamente, mas porque tem uma nova perspetiva".

"O seu foco estará na família, mas ainda conseguirá ir a eventos chave", continuou, realçando que a futura rainha não irá lotar a agenda de eventos.

"Uma vez que a Catherine é a principal estrela feminina da família real, esta consegue um maior impacto se aparecer menos vezes", completou.

