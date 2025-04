William e Kate são um dos casais de referência no que diz respeito às famílias reais. Ao longo dos seus 14 anos de casamento foram raríssimas as vezes que o seu relacionamento foi colocado em causa por fait divers ou notícias mais maliciosas por parte da imprensa britânica.

Os príncipes de Gales são os protagonistas da sua própria história, marcada por desafios que surgiram logo no início do seu romance.

Talvez seja este o segredo para o sucesso da união, que se manteve inabalável perante polémicas familiares e, no último ano, durante a corajosa batalha de Kate contra um cancro.

Recordamos a - muitas vezes - atribulada história de amor dos futuros reis do Reino Unido!

O início de um amor real

Os caminhos de William e Catherine, mais conhecida por Kate, cruzaram-se há mais de 20 anos. Ao contrário do que se pensa, o príncipe de Gales e a plebeia que viria a conquistar o seu coração - e o de todos os britânicos - já se conheciam antes de ingressarem na Universidade de St. Andrews, Escócia, em 2001.

Na biografia 'Catherine - A Futura Rainha', Robert Jobson assegura que o futuro casal já se tinha cruzado noutras andanças, “muito antes da universidade”. Este cita, inclusive, uma fonte próxima: "Os rapazes de Eton e as raparigas de Marlborough conheciam-se. A Catherine fazia parte disso. Sei que o William a convidou para alguns eventos". Pode acontecer que a conversa entre os dois não tenha fluído nesta ocasião.

Numa entrevista oficial que deram em 2010 a Tom Bradby para a ITV, após ficarem noivos, o casal lembrou o início do seu romance.

"Na verdade, o William não estava lá durante uma boa parte do tempo, inicialmente; ele não estava lá na semana dos caloiros, por isso, demorou algum tempo até nos conhecermos, mas tornámo-nos amigos muito próximos desde bastante cedo”, assegurou Kate.

Por seu turno, William acrescentou: “Fomos amigos durante mais de um ano, e, a partir daí, as coisas começaram a florescer. Passámos mais tempo um com o outro, demos uma boas gargalhadas, divertimo-nos imenso e apercebemo-nos de que partilhávamos os mesmos interesses e passámos um bom bocado”.

O primeiro clique… impulsionado por uma sensual lingerie

Conta Robert Jobson que "Catherine despertou sentimentos mais fortes em William depois de ter desfilado na passarela como modelo, no agora infame desfile de moda de caridade realizado no Fairmont Hotel, a 27 de março de 2002".

Percebe-se porquê. Kate exibiu perante o mundo académico o seu lado mais sensual, ao desfilar com um conjunto de renda preta, que evidenciou a sua figura esguia e tonificada. William ficou encantado. "Enquanto a futura princesa de Gales se movia com elegância ao longo da passarela, William deu por si incapaz de desviar o olhar", nota Jobson.

O visual usado por Kate Middleton em 2002 foi leiloado em 2011© Getty Images

A partir de então William passou a querer que Kate fosse mais que uma amiga e empenhou todos os esforços para a conquistar, inclusive, os seus duvidosos feitos culinários.

"Quando estava a tentar impressionar a Catherine, tentava cozinhar jantares fantásticos e sofisticados. O que acontecia era que queimava, transbordava ou pegava fogo a alguma coisa", disse o príncipe na entrevista do noivado.

O romance começa e segue de 'vento em popa'. Em setembro de 2002, ambos tomam uma importante decisão: mudarem-se para uma casa de estudantes juntamente com outros dois amigos.

"Entre a comunidade estudantil, não era segredo que Kate e William eram um casal. Era frequente vê-los a ir a pé ou de bicicleta para as aulas, a percorrer os corredores do supermercado Safeway ou a passar serões tranquilos em casa, a ouvir as músicas R&B de William ou o jazz de Fergus nos seus sistemas de música", realça Jobson.

As saídas repetiam-se. Já não era surpreendente ver Kate em Highgrove e Sandringham aos fins de semana na companhia de William. Em 2003, o relacionamento era cada vez mais sério.

'Waity Katie': uma noiva que esperou 10 anos para o ser

Se há qualidade que se reconhece em Kate Middleton é a perseverança e a paciência. Foram necessários 10 anos até que fosse pedida em casamento pelo seu grande amor, depois de altos e baixos que incluíram duas separações - a primeira ainda no início do namoro, sem grande seriedade, e a segunda mais dolorosa que durou meses. Mas já lá vamos.

Robert Jobson caracteriza Kate como uma pessoa "astuta e perspicaz", que não se deixou afetar pelas mudanças drásticas que o namoro com o herdeiro ao trono britânico provocaram na sua vida.

Quando o romance se tornou público - não por vontade do casal - a princesa de Gales teve de lidar com a perseguição infame da imprensa, trazendo de volta os fantasmas que marcaram a história da princesa Diana, mãe de William.

Depois de umas românticas férias no Quénia em julho de 2005, o regresso de William e Kate à realidade foi no mínimo atribulado.

William inicia a carreira militar enquanto cadete da Royal Military Academy. Já a namorada divide-se entre dois mundos completamente distintos: o de uma cidadã comum que mantém uma vida normal e a de uma - possível - futura herdeira da coroa, entre a 'Firma'.

Foi nesta altura que editores de jornais apelidaram Kate de 'Waity Katie' (Kate à espera), tendo em conta a demora do pedido. A situação piorou quando a 6 de maio de 2006, esta apareceu no casamento de Laura Parker Bowles (filha da rainha Camilla) e Harry Lopes. A imprensa estava em frenesim e o público não perdia todas as notícias - e fait divers - que saíam sobre a jovem.

Kate Middleton no casamento de Laura Parker Bowles© Getty Images

Jobson recorda esta época agitada. "Por altura do vigésimo quinto aniversário de Catherine, a situação tinha atingido o ponto de ebulição. Mais de cinquenta jornalistas e fotógrafos cercaram o apartamento da jovem em Chelsea”, descreve, notando que William ficou “chocado” com esta perseguição.

“Catherine não recebeu qualquer apoio oficial, apesar de o seu namorado ser um membro importante da realeza, mas mostrou grande maturidade ao lidar com a atenção crescente dos meios de comunicação. Sem dúvida que isso a ajudaria no papel futuro”, reconhece o biógrafo.

A (segunda) separação num telefonema de 30 minutos

Após cinco/seis anos de relacionamento, William decide dar um passo atrás e acabar com Kate. Fê-lo através de um telefonema, alegando que precisava de "um pouco de espaço para encontrar o seu próprio caminho".

“Durante a conversa de trinta minutos, carregada de emoção, reconheceram capacidade de se comprometer com o casamento, aprofundando o sentimento de desilusão e perda de Catherine. Foi um golpe devastador para ela depois de todos os anos de companheirismo", descreve Jobson.

Foi a segunda separação do casal, uma vez que a primeira acontecera em 2004, ainda na universidade, embora tenha sido 'sol de pouca dura'.

"Apesar dos anos de intimidade, William sentia que era demasiado jovem para se comprometer com o casamento, um sentimento que deixou Catherine frustrada", acrescenta o autor.

Durante o tempo em que permaneceu solteira, Kate aproveitou para se libertar das condicionantes de ser namorada de um príncipe e viver à sua maneira. Deixou de se vestir de forma tão conservadora e passou muitas noites em clima de festa com as amigas em discotecas.

"Eram tantas as fotografias de paparazzi de Catherine a sair de discotecas e outros locais, muitas vezes com a sua irmã Pipa ao lado, que os meios de comunicação social a apelidaram de Sizzler Sisters [irmãs brasa]", recorda o autor.

Wiliam, que era confrontado com a nova faceta de Kate, começou a pensar se, de facto, teria tomado a melhor decisão. O arrependimento tornou-se uma realidade.

A reconciliação definitiva e o tão - esperado - pedido de casamento

Depois de decidir que queria Kate de volta à sua vida, William teve a preciosa ajuda do destino e… do seu círculo de amigos.

A reaproximação aconteceu durante uma festa de máscaras organizada por um amigo em comum numa propriedade de família.

"A química entre William e Catherine tratou do resto. Assim que ela chegou, vestida de enfermeira, William foi ter com ela. Passaram a primeira parte da noite embrenhados na conversa, antes de irem para a pista de dança. Inevitavelmente, acabaram por se beijar. Não se largaram e, quando os amigos disseram, a brincar, que deviam arranjar um quarto, foram-se embora juntos”, descreve.

Reconciliados, William e Kate tornam-se inseparáveis. Em 2010, quando William é destacado para a RAF Valley, em Anglesey, a namorada faz questão de o acompanhar, trabalhando à distância como web designer e fotógrafa para a empresa da família

O pedido de casamento acontece pouco tempo depois numa viagem inesquecível ao Quénia. A pergunta mais importante é feita pelo filho de Carlos III no Lago Alice. O anel, que há três semanas guardava ansiosamente na mochila, pertencia à princesa Diana.

"Porque é que esperou tanto tempo para a pedir em casamento?", perguntou Bradby.

"Estou a tentar aprender com as lições do passado. Queria dar-lhe a oportunidade de ver como era a realidade e de se afastar, se fosse necessário, antes que tudo se tornasse demasiado complicado", justificou o príncipe.

"Acho que, quando se anda com alguém durante muito tempo, acabamos por nos conhecer muito, muito bem… Passamos pelos momentos bons e pelos maus, tanto a nível pessoal, como na relação", completou Kate

O casalinho guardou o pedido em segredo durante algumas semanas, mesmo da família, com receio que a imprensa soubesse antes do anúncio oficial que aconteceu a 16 de novembro.

William e Kate após anunciarem o noivado© Getty Images

Finalmente, o casamento!

Eis que chegou o grande dia! A 29 de abril de 2011, William e Kate produzem-se a rigor para dizer o 'sim' numa das cerimónias mais aguardadas de sempre.

Kate deslumbrou tudo e todos com um vestido de noiva de cetim, em marfim branco, desenhado por Sarah Burton, de Alexander McQueen. Desde então, milhares de noivas inspiraram-se no icónico design, cuja elegância das rendas e mangas não passou despercebida. Na cabeça usa a Tiara Halo, emprestada pela rainha Isabel II.

Já William surge de farda militar de coronel de Guarda Irlandesa, com a insígnia da Ordem da Jarreteira e a estrela da Ordem de St. Patrick, da Irlanda.

Mais de duas mil milhões de pessoas acompanharam a cerimónia, tirando outras tantas milhares que encheram as ruas de Londres.

Na Abadia de Westminster, perante 1900 convidados, William e Kate juraram o seu amor um ao outro, provando que, embora moroso, sempre vence quando é de verdade.

