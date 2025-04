A princesa Kate não irá acompanhar o príncipe William no funeral do Papa Francisco, que hoje, dia 26, acontece no Vaticano.

A sua ausência segue os protocolos reais e os compromissos familiares, evidencia a revista Hello!.

A decisão de William ir a solo prende-se com a tradição moderna da família real britânica neste tipo de ocasiões. Já em 2005 foi Carlos III - ainda príncipe de Gales - quem foi ao funeral do Papa João Paulo II.

Para além disso, a presença de Kate no Reino Unido é necessária, uma vez que o príncipe Louis completou sete anos esta semana e a princesa Charlotte completa 10 na próxima.

Assim, a princesa de Gales terá de prestar o apoio aos filhos, quer nas tarefas escolares, quer nas extracurriculares.

