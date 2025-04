O funeral do Papa Francisco está marcado para este sábado, 26 de abril, e contará com a presença de figuras ilustres.

Uma delas será o príncipe William, que irá representar o pai, o rei Carlos III, na ocasião.

Conforme aponta a revista Hello!, a ausência do monarca nas cerimónias fúnebres tem origem no tempo da rainha Isabel II, que foi quem abriu o precedente. Quando era príncipe de Gales, Carlos também foi ao funeral do Papa João Paulo II, em 2005.

Assim, a 'Firma' decidiu manter a mesma organização. Para além disso, o funeral será de grande importância para William ser visto como uma figura global e futuro rei.

Leia Também: Príncipe William vai marcar presença no funeral do Papa Francisco