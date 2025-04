Será o príncipe William a representar a casa real britânica e o seu pai, o rei Carlos III, no funeral do Papa Francisco, que decorrerá no próximo sábado, 26 de abril, na basílica de São Pedro, no Vaticano.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo Palácio de Kensington.

O príncipe de Gales junta-se, desta forma, a vários líderes mundiais que já confirmaram a sua presença. Entre eles estão: o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o presidente francês Emmanuel Macron.

Recorde-se que o rei Carlos III e a rainha Camilla foram das últimas figuras públicas a ter um encontro com o Papa a 10 de abril.

Em 2005 foi Carlos III, que na altura era o príncipe de Gales, a comparecer ao funeral do Papa João Paulo II, em representação da sua mãe, a rainha Isabel II.

O Papa Francisco morreu na passada segunda-feira, aos 88 anos, vítima de um AVC.

Leia Também: Já se sabe como William e Kate vão celebrar aniversário de casamento