Kate Middleton viveu um dos anos mais difíceis do sua vida em 2024. A princesa de Gales foi diagnosticada com cancro, tendo passado por tratamentos de quimioterapia preventiva, os quais já terminou.

Tendo isto em conta, espera-se que este seja um ano de regresso à normalidade para a nora do rei Carlos III.

"Diria que toda a gente espera que 2025 seja um ano de recomeço. Será um ano de regresso ao que se era em 2023, com eventos regulares", notou o biógrafo real Robert Harman.

"Acredito que a veremos em muitos mais eventos públicos, mas não ao nível de 2022", revelou o autor.

Ora, mesmo não preenchendo a agenda com o mesmo volume de eventos, espera-se que Kate procure a normalidade ao máximo.

"Acho que ela voltará ao normal nos bastidores. Por cada hora que passa à frente da câmara a cumprimentar o público, há, provavelmente, quatro ou cinco horas de preparação, comunicados, briefings e várias coisas", disse ainda.

"Sabemos que ela já está a passar mais tempo com as associações solidárias, particularmente as empenhadas nos primeiros anos de infância, algo muito importante para ela", completou.

